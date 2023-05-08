46歲魔術師劉謙近況曝光　春晚表演穿崩消失幕前　現轉戰這裏教學

台灣魔術師「劉謙」過去曾紅極一時，每回上節目表演令人驚奇的魔術幾乎都是收視保證，後來他轉戰內地，曾5度登上春晚，不過2019年他在《央視春晚》上，表演「魔壺」魔術，卻被現場觀眾親眼抓包，質疑他穿崩，當時他矢口否認這件事，但這件事之後，他也消失在螢光幕，近來被網友發現他的近況，46歲的劉謙在影音平台開頻道，變成教魔術的老師。



劉謙當年在春晚「魔壺」表演，把白開水變豆汁，但內地網友瘋傳現場的偷拍影片，從台下觀眾的角度看，旁邊竟然有工作人員，偷偷把另一個茶壺遞給劉謙。內地網友笑說，原來整場觀眾都是暗樁，考驗的根本是觀眾演技，但劉謙事後強調自己魔術沒有失誤，也沒有造假，只是過了這件事之後，他也鮮少出現在螢光幕，最近一次是被發現在地方電視台上節目。

劉謙2020年在影音平台開設頻道教觀眾魔術。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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近日有網友發現，劉謙2020年時在影音平台bilibili開設頻道，影片題材幾乎都是教大家變魔術，他會先表演一段魔術，再開始解析這個魔術，從影片中也可以看到，他狀態依舊相當好，跟當年沒什麼變，許多網友都希望他再重回螢光幕，而劉謙影片總播放量也已破億，人氣不容小覷。

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