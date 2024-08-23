賴清德上任後首批高層密訪華府　美台特殊管道再啟動

台灣外長吳釗燮與國安會秘書長林佳龍本周低調訪問美國華府，與美方高層官員展開會談，這是自賴清德於今年5月上任以來，首次有高階台灣官員訪美。根據英國媒體報道，知情人士未透露此次會談的具體地點與時間，且白宮與駐美台北經濟文化代表處均婉拒對此事件發表評論。



台媒《中央社》引述英媒報道指出，這類對話屬於台美之間的「特殊管道」，是美台高層官員進行深層次討論的稀有機會。報道指出，這種特殊的外交對話機制已存在多年，並且由於其敏感性，美國政府歷屆一直對此保密，以避免引發北京的強烈反應。直到2021年，英媒首次披露這一對話機制，當時時任台灣外長的吳釗燮率領台灣代表團，與美方官員在馬利蘭州安納波里斯進行會談。

蔡英文執政期間，吳釗燮先是短暫擔任國安會秘書長與總統府秘書長，後接任外長達六年餘。圖為2021年4月7日，時任台灣外長吳釗燮在台北出席一個為外國記者而設的記者會。（Reuters）

根據報道，這次的會談「適逢一個微妙的時機」，因為北京正密切關注賴清德如何處理與北京和華府的雙邊關係。據悉，一些美國官員私下對賴清德的外交能力表達了擔憂，認為他缺乏外交經驗，且相較於前任蔡英文，更加難以預測。白宮前官員麥艾文（Evan Medeiros）指出，台美特殊管道是「當今全球政治中最敏感且最重要的機制之一」，特別是在台灣最近選舉剛剛結束的背景下，這次會議顯得尤為關鍵。

報道同時提到，中國大陸在台灣周邊的軍事活動頻率與強度不斷增加，這使美國政府對台海局勢的擔憂日益加劇。2022年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後不久，解放軍即在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，包括導彈試射等行動，並自此加大了對台軍事行動的強度。

2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西訪台與蔡英文會晤。（IG＠蔡英文）

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）在接受訪問時表示，台美特殊管道一直以來都非常重要，因為兩國間的非官方關係限制了官方層級的接觸頻率。他強調，隨著中國大陸在台灣附近的軍事行動愈發頻繁，特殊管道的存在更顯得不可或缺。薛瑞福指出，解放軍的軍事活動不僅在特定事件前後激增，且正持續進行各種變化與升級，例如在台灣東部海域進行更多的夜間演習及空中加油等行動，這些新動態都表明解放軍的行動模式正在不斷發展。

報道補充指出，根據長期慣例，台灣的外長和防長不得進入華盛頓特區，因此這類會談通常選在大華府地區進行，而不在華盛頓特區內。這次的台美會談雖然地點和時間仍未曝光，但在北京對台軍事壓力不斷增大的背景下，台美之間的高層對話顯得尤為重要，特別是考慮到賴清德上任後首次出現的高層訪美團，這一動向更是引發了各方關注。