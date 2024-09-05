台駐港人員全員撤離　陸委會：循例編列官舍租金預算

由於港府以政治條件作為核發簽證前提，目前台灣駐港人員已全撤，不過陸委會明年度預算仍編香港官舍租金預算310萬元（新台幣．下同，約75.3萬港元）。對此，陸委會周三（4日）表示，其為循例編列，倘若未使用將繳回庫房。



陸委會明年度單位預算書內容顯示，陸委會單位總預算數達10億3918萬餘元（約2.52億港元），其中港澳蒙藏業務預算數為1億3558萬元（約3294萬港元）。香港辦事處、澳門辦事處租金預算數合計3741.7萬元（約909萬港元），香港首長官舍租金預算數310.1萬元、澳門首長官舍租金預算數234.4萬元（約56.9萬港元）；澳門國父紀念館年度養護費用預算數190萬元（約46.1萬港元）。

周三晚，陸委會透過書面說明，受到兩岸、港澳情勢影響，目前港澳駐館均未派任處長，也未租賃首長官舍。陸委會指，為推動港澳駐處派駐人員正常輪替，以及提供往來民眾完善服務，2025年度循例編列首長官舍租金，相關預算倘若沒有支用，將依規定繳回庫房。

由於港府要求台駐港人員簽署「一中承諾書」才核發簽證，台方人員未能續留與赴任，在2021年7月底已全員撤回台灣，目前已無台駐港人員。澳門的情況也類似，今年7月，一名派駐澳門超過10年的外交人員返台後，目前僅剩2名公務人員派駐澳門。