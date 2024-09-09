京華城弊案｜萬人集會聲援柯文哲　妻：他洗澡上廁所被當關門滅證

台灣民眾黨主席、台北前市長柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨質疑司法不公，昨日（9月8日）晚舉行首場公民開講活動聲援，逾萬名支持者湧入立法院前的濟南路集會，網上直播觀看人數亦破2萬。柯文哲妻子陳佩琪發表講話，針對檢調指其中一個羈押理由，是因上門搜索時柯拒不開門、意圖滅證，陳佩琪稱：「他在廁所裡面洗澡、上大號，手機靜音。」



圖為2024年9月8日晚，台灣民眾黨舉行集會聲援柯文哲，上萬名支持者湧入立法院前的濟南路。（台灣民眾黨Facebook圖片）

陳佩琪上台致詞不久後開始哽咽，指當日自己接到檢調電話稱「柯文哲不開門」，她就趕回住宅。一批搜查人員跟著她從後門進入，另有一批人站在前門等比較久，且不知道同事已經上去柯家，就自稱等了1個小時，指柯文哲在滅證。、

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陳佩琪為丈夫抱屈，「他在滅什麼證？他在廁所裡面洗澡、大號，他沒有接到電話，但電話真的可能是為了睡覺轉靜音，這就是他拒不開門、意圖滅證，所以要收押禁見的理由。」

根據民眾黨流程，活動於昨午5時30分開放進場，支持者頭綁布條、手持各式標語表達訴求。活動於傍晚6時30分正式開始，，先進行大合唱接著陸續由黨內縣市議員、立委等上台發表講話。活動尾聲由外號「館長」的網紅陳之漢、民眾黨立院黨團總召集人黃立昌演說，壓軸是柯文哲妻子陳佩琪，活動在晚間8時30分左右落幕。