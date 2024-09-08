京華城弊案｜民眾黨上萬人集會聲援　柯文哲最新影片籲司法公正

台媒《中央社》報道，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今（8日）晚舉辦公民開講活動聲援。開場半小時，活動主持人就宣布現場支持者已經破萬人。



會上亦曝光一段尚未對外公布的柯文哲預錄影片，籲司法程序正義。



台灣民眾黨8日集會，聲援民眾黨黨主席柯文哲。（民眾黨提供；中時新聞網）

台灣民眾黨8日集會，聲援民眾黨黨主席柯文哲。（直播截圖）

《中央社》報道，前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨今（8日）晚間在立法院旁的濟南路上，發起首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」活動，支持者從下午5時起就陸續到場，頭上綁著藍綠色的聲援布條。

活動在下午6時30分開始，安排民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、張啓楷等8人發言。主持人在晚間7時宣布，現場支持者人數已經破萬人，而在線上收看直播的民眾也突破1萬9000人。國民黨立委徐巧芯透過文字聲援柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑亦上台致詞。

民眾黨主席柯文哲預錄影片。（民眾黨提供；中時新聞網）

民眾黨主席柯文哲預錄影片。（民眾黨提供；中時新聞網）

據《中時新聞網》報道，現場亦播放一段尚未對外公布的柯文哲預錄影片，柯文哲表示，台灣社會最嚴重的問題，就是司法程序缺乏正義。他提及，太多人在媒體上放話，理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨在監督在野黨，「那最麻煩的，司法跟媒體已經變成政治工具。」

柯文哲在影片末尾強調，「我希望司法有基本的公正，我也希望台灣是一個正常的國家，希望台灣可以更好，這是我們要繼續努力的。」