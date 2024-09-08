柯文哲淪階下囚　賴清德的政治野心令台灣「法治」神話破功？

近來台灣政治所有的話題，幾乎全部聚焦在前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲涉入「京華城」案的風波。不到一周的時間，柯文哲宛如洗桑拿，先是獲法院「無保請回」，經歷第二度羈押庭後，又被裁定羈押禁見。台灣第三大黨主席被上銬入囚車的畫面曝光，震驚輿論，也令台灣長年以來宣稱的「法治」社會，遭遇到政治力介入的巨大挑戰。



柯文哲遭羈押禁見，台灣政黨惡鬥更對立

台北地方法院9月5日第二度召開羈押庭，認定柯文哲涉「圖利罪」犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見，送往位於新北市的土城看守所。民眾黨的支持者「小草」們，為聲援柯文哲，連夜坐在看守所門口，表達沉默的抗議，柯文哲胞妹柯美蘭，也加入了靜坐的行列。

柯文哲案所掀起的台灣政治風暴，再度招致台灣政黨嚴重對立。由於柯文哲被民進黨視為黨外最大的政敵，不少綠營側翼帶着幸災樂禍的心情，坐等柯文哲入監，聲稱要請他吃「雞鴨（羈押）盒飯」，以及「起酥（起訴）蛋糕」。而民眾黨支持者則認為這是一起「司法迫害」，乃是由執政的民進黨發起之「綠色恐怖」。在此氛圍下，不幸傳出憾事，一位曾至台北地檢署前聲援柯文哲的「小草」墜樓身亡，據傳他曾在參與公民行動時遭言語欺凌，甚至將畫面放上網公審。

前台北市長柯文哲涉及京華城案，涉嫌圖利與違背職務收賄，9月5日台北地方法院重新召開羈押庭，柯文哲一早9時15分已抵達法院，未有對外發言。（TVBS）

前台北市長淪「階下囚」，動搖法治信心

台灣當政者賴清德不過才上任100天的時間，台灣政治卻極不平靜。先是賴清德黨內潛在的對手鄭文燦涉收賄案，遭桃園地檢署起訴，並求處12年重刑。接着是柯文哲領導的台灣民眾黨，被爆料政治獻金「做假帳」疑雲，已令柯文哲宣稱「改變成真」的清廉人設崩解。而後柯文哲再陷入京華城土地開發弊案，更讓台灣政壇不得安寧。儘管賴清德接受媒體專訪時宣稱，「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」，但台灣的「法治」信心已被撼動，人們不禁質疑，連曾任台灣政治高地台北市長的柯文哲都淪為「階下囚」，難道「法治」已淪為執政者整肅政敵的工具？

不過，平心而論，柯文哲案也掀開了台灣民主虛偽的外表，與美國民主一樣，將失能的一面表露無遺。柯文哲是台灣政治素人攀向權力顛峰的代表人物之一，代表着台灣社會尤其是年輕群體「反建制」的廣大民意，因此柯文哲也以「政治不難，找回良心而已」作為號召。不過選舉民主必然涉及複雜的金錢政商利益，讓本應追求公平正義的民主淪為既得利益集團渾水摸魚的遮羞布。眾人同樣好奇的是，政治素人真的就等於能伸張正義、替天行道的變革者嗎？

在包含政治獻金案、京華城案等涉及柯文哲的多宗案件曝光後，部分意見認為，賴清德政府可能正在運用具備正當性的司法手段來鞏固自己在政壇的地位。（資料照，台灣總統府）

賴清德「政治鬥雞」性格，自陷進退兩難

固然柯文哲最後的清白與否，關係到台灣政治「第三條路」希望的成真或幻滅，但賴清德上任之後所展現出來的「政治鬥雞」性格，以及在立法院改革案、司法院人事案、交通部長人選上所曝露出來的霸道與用人唯親作風，更讓人懷疑司法是否已然淪為他肅清政治對手的鬥爭手段。類似的心聲，已在打貪熱鬧的喧囂聲中，在台灣輿論中默默發酵。

為了走出「蔡規賴隨」的蔡英文身影，賴清德上任後有意以「反貪」樹立個人威信，試圖藉此清除政壇內部的貪腐勢力，塑造自己的政治形象，同時轉移兩岸關係不斷惡化的關注。局勢發展至今，賴清德反而讓自己陷入了進退兩難的窘境，「反貪」這步棋，宛若一把「雙面刃」。一來「鬥爭」柯文哲的形象一旦形塑出來，賴清德必定掉入新的政治泥淖之中；二來，柯文哲代表台灣冀望兩岸和平將近三成的民意，當然也有可能再度集結，成為對自稱「務實台獨工作者」的賴清德的政治反撲力量。