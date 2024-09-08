柯文哲淪階下囚 賴清德的政治野心令台灣「法治」神話破功？
近來台灣政治所有的話題，幾乎全部聚焦在前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲涉入「京華城」案的風波。不到一周的時間，柯文哲宛如洗桑拿，先是獲法院「無保請回」，經歷第二度羈押庭後，又被裁定羈押禁見。台灣第三大黨主席被上銬入囚車的畫面曝光，震驚輿論，也令台灣長年以來宣稱的「法治」社會，遭遇到政治力介入的巨大挑戰。
柯文哲遭羈押禁見，台灣政黨惡鬥更對立
台北地方法院9月5日第二度召開羈押庭，認定柯文哲涉「圖利罪」犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見，送往位於新北市的土城看守所。民眾黨的支持者「小草」們，為聲援柯文哲，連夜坐在看守所門口，表達沉默的抗議，柯文哲胞妹柯美蘭，也加入了靜坐的行列。
柯文哲案所掀起的台灣政治風暴，再度招致台灣政黨嚴重對立。由於柯文哲被民進黨視為黨外最大的政敵，不少綠營側翼帶着幸災樂禍的心情，坐等柯文哲入監，聲稱要請他吃「雞鴨（羈押）盒飯」，以及「起酥（起訴）蛋糕」。而民眾黨支持者則認為這是一起「司法迫害」，乃是由執政的民進黨發起之「綠色恐怖」。在此氛圍下，不幸傳出憾事，一位曾至台北地檢署前聲援柯文哲的「小草」墜樓身亡，據傳他曾在參與公民行動時遭言語欺凌，甚至將畫面放上網公審。
前台北市長淪「階下囚」，動搖法治信心
台灣當政者賴清德不過才上任100天的時間，台灣政治卻極不平靜。先是賴清德黨內潛在的對手鄭文燦涉收賄案，遭桃園地檢署起訴，並求處12年重刑。接着是柯文哲領導的台灣民眾黨，被爆料政治獻金「做假帳」疑雲，已令柯文哲宣稱「改變成真」的清廉人設崩解。而後柯文哲再陷入京華城土地開發弊案，更讓台灣政壇不得安寧。儘管賴清德接受媒體專訪時宣稱，「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」，但台灣的「法治」信心已被撼動，人們不禁質疑，連曾任台灣政治高地台北市長的柯文哲都淪為「階下囚」，難道「法治」已淪為執政者整肅政敵的工具？
不過，平心而論，柯文哲案也掀開了台灣民主虛偽的外表，與美國民主一樣，將失能的一面表露無遺。柯文哲是台灣政治素人攀向權力顛峰的代表人物之一，代表着台灣社會尤其是年輕群體「反建制」的廣大民意，因此柯文哲也以「政治不難，找回良心而已」作為號召。不過選舉民主必然涉及複雜的金錢政商利益，讓本應追求公平正義的民主淪為既得利益集團渾水摸魚的遮羞布。眾人同樣好奇的是，政治素人真的就等於能伸張正義、替天行道的變革者嗎？
賴清德「政治鬥雞」性格，自陷進退兩難
固然柯文哲最後的清白與否，關係到台灣政治「第三條路」希望的成真或幻滅，但賴清德上任之後所展現出來的「政治鬥雞」性格，以及在立法院改革案、司法院人事案、交通部長人選上所曝露出來的霸道與用人唯親作風，更讓人懷疑司法是否已然淪為他肅清政治對手的鬥爭手段。類似的心聲，已在打貪熱鬧的喧囂聲中，在台灣輿論中默默發酵。
為了走出「蔡規賴隨」的蔡英文身影，賴清德上任後有意以「反貪」樹立個人威信，試圖藉此清除政壇內部的貪腐勢力，塑造自己的政治形象，同時轉移兩岸關係不斷惡化的關注。局勢發展至今，賴清德反而讓自己陷入了進退兩難的窘境，「反貪」這步棋，宛若一把「雙面刃」。一來「鬥爭」柯文哲的形象一旦形塑出來，賴清德必定掉入新的政治泥淖之中；二來，柯文哲代表台灣冀望兩岸和平將近三成的民意，當然也有可能再度集結，成為對自稱「務實台獨工作者」的賴清德的政治反撲力量。