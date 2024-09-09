台北飲酒挑戰賽奪命　男子8分鐘豪飲1公升調酒猝死信義區百貨廁所

台北市信義區某百貨公司8日驚傳命案！25歲的竹科張姓工程師被發現陳屍於百貨公司廁所內，當時他已僵坐在馬桶上。據警方調查，張姓男子在事發前曾與家人表示要北上參加餐敘。當晚他參與了一場酒吧舉辦的飲酒挑戰賽，疑似在短短8分鐘內狂飲1公升的「斷魂百香果」調酒，隨後身體不適，最終猝死。



台北信義計劃區內百貨、餐廳、酒吧林立，是許多人下班後前往消費的鬧區。台北「象山」絕對是觀賞台北101跨年煙花匯演的最佳地點，可將璀璨煙火與市區夜景盡收眼底，每年倒數都吸引大批攝影發燒友捕捉美麗瞬間。（來源：台北101）

綜合台媒報道，警方表示，張男在新竹科學園區擔任工程師，當晚抵達台北與友人相約酒會面後，酒吧當時正好推出由百香果、40%的烈酒伏特加與300毫升冰塊調成的「斷魂百香果」，號稱「1公升的眼淚」挑戰賽，參賽規則是參與者要先押新台幣500元，接著在8分鐘內喝完即可拿回500元，若未在時間內喝完，500元就要當成酒錢。

據了解，張男快速喝下含有300毫升冰塊、700毫升調酒的「斷魂百香果」。

信義區百貨傳出命案，1名工程師陳屍在在廁所。（TVBS）

監視器畫面顯示，8日凌晨0時0時25分許，張男喝酒後疑似身體出現不適，獨自走進離酒吧僅200公尺的某百貨大樓地下室廁所，期間進出廁所兩次，最後再也未走出來。直到翌日晨班保全巡視，才驚見張男坐在馬桶上陳屍廁所，其背部倚靠著牆壁，已經明顯死亡多時，身上並未發現明顯外傷，附近也無嘔吐物。保全立刻報警處理。

據了解，該酒吧素有「台北妹酒之王」之稱，命案發生後，業者已即刻停辦「1公升眼淚」挑戰賽，而警方也已約談酒吧店長及業者到案說明，進一步釐清張男當晚情形。