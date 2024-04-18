內地34歲品酒網紅心臟病發猝死　號稱「喝了幾千款，永遠差一杯」

內地網紅「飛飛一杯酒」本名任飛，是知名酒類博主。



經常分享酒類知識，不時分享品酒與試酒影片，號稱「喝了幾千款，永遠差一杯」，微博和抖音分別擁有超過89.7萬及51.7萬粉絲，在品酒圈及精釀圈頗具知名度。

沒想到17日晚間突傳噩耗，日前因心臟病發猝逝，終年34歲。

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「飛飛一杯酒」的微博發布訃聞證實死訊，表示「飛飛一杯酒」4月15日中午於河南省中醫院過世，接著形容他出生、讀書、畫畫、喝酒、侃酒、交友、結婚、生子、離去，「走完了一生，僅此公告」。

事實上，當天下午4時30分微博還更新影片，妻子「三藏」難過地說，基於各方面考量沒有第一時間公布，感謝所有幫助過的人，她會努力變得更堅強，打算用自己的方式繼續經營留下的精釀酒資源，也請給她時間從悲傷中走出來，「希望大家在緬懷飛飛的同時，不要過度消費」。

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消息一出，立刻衝上微博熱搜第一名，眾多網友紛紛留言哀悼：

「願天堂都是99分好酒」

「曾經跟飛哥有約定樓頂一起品酒，但還沒來得及赴約」

「真的全靠飛飛老師領入門，太震驚太遺憾」

「一路好走，希望在下面還能跟你碰一杯」

也有人推測死因可能和長期熬夜、飲酒的生活型態有關。

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