39歲網紅猝逝　被遊客灌下一斤半白酒　表演完坐地休息後再沒醒來

中國大陸甘肅省39歲網紅「光頭楊老二」被當地封為最美妖婆，但2月20日晚間過世，原因疑似是表演途中被遊客大量勸酒。



家屬透露，雖然演員被勸酒算是當地表演風俗，但事發當日的程度已經不算勸酒、也不是演員自己喝，而是遊客直接往他嘴裏灌酒。

內地網紅「光頭楊老二」疑因被灌酒而猝逝：（按圖了解）

+ 3

綜合《紅星新聞》等報導，楊老二是甘肅省榆中縣的網紅，平日以拍攝搞笑影片為主，每逢年後就會參加節慶表演，2月22日那天，楊老二表演時被遊客輪番勸酒，遭眾人包圍，當時的他歷經一段時間表演，已經開始大口喘氣，但卻無法離開現場，只能把民眾倒的酒喝完。

楊老二的哥哥楊海龍透露，演員被勸酒屬於當地表演風俗，通常妖婆子被處決或是拉毛驢等丑角上場時，會被遊客叫住勸酒，但弟弟出事那天已經不算是勸酒的程度，也不是演員自己喝，而是遊客直接往弟弟嘴中灌酒，「有人說我弟被灌了一斤半左右的白酒，而且是50多度的酒」。

楊老二強忍着難受不適直到表演結束，隨後體力不支坐到地上休息，卻再也沒有醒過來。事發後，楊老二所屬的表演團隊給予部分賠償，但家屬表示金額並不多。

延伸閱讀：強行買單逼陪酒不成動手拖拽女子頭髮 河南惡漢被以尋釁滋事行拘

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】