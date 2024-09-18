台65歲婦網戀｢香港靚仔｣被騙28萬　赴港尋愛港警查無此人始知受騙

台北市一名65歲婦人遇上交友詐騙，在網絡上認識自稱港籍男子陷入熱戀，被要求代墊款項匯出110萬新台幣（折合約28萬港幣），對方其後失聯，婦人甚至還飛至香港找不到人才警覺受騙。



受騙婦人與車手相約在酒店面交。（中天）

馬來西亞籍男子赴台第二天當車手遭警方逮捕。（中天）

台媒中天新聞網報道，台北警方日前接獲65歲王姓女子報案，稱誤信網絡假交友，遭詐騙集團以「請求協助代墊欠款」手法詐騙，2度與詐騙集團「車手」（台灣指詐騙集團派出向被害人取款的中間人）面交共計損失110萬元新台幣。

警方調查指，王女日前在網絡上認識一名自稱香港籍男子，期間被對方每日噓寒問暖的溫情攻勢所騙，對方見她身陷愛情陷阱後，便稱需要王女幫忙代墊欠款，王女不疑有他依照對方指示，7、8月間與詐騙集團車手2次面交共交付110萬新台幣。

香港警察查無此人始知受騙

王女甚至還搭機飛到香港找這名港籍男子，沒料到在香港卻找不到人，連香港警察幫忙查也查無此人，王女才恍然大悟警覺自己被騙，回到台灣報案。

台灣警方將計就計與王女合作佯裝配合受騙，雙方約定在一家酒店進行面交，待車手現身立刻將其逮捕。

報道指，被捕車手李姓男子是馬來西亞人，前一天才搭機來台，詐騙集團提供他免費機票住宿，收款完成還能抽成。全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。