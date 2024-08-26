｢榜一大哥｣淪債奴！男子網戀｢南京全智賢｣沉船打賞60萬跑外賣還債

南京一名31歲的男子小李（化名）去年8月認識了一位自稱「初戀南京全智賢」的女直播主。隨著雙方關係的升溫，以及女方表示想要與他談戀愛，小李為愛上頭，花光積蓄不斷打賞，短短半年內甚至透過網貸借款超過60萬元（人民幣，下同）給她。小李也因欠下鉅額貸款，辭掉原本工作改當外送員，意識可能受騙後，遂向當地派出所報案尋求援助。



內媒《荔枝新聞》報道，去年8月，該女直播主私下加了小李的帳號，主動與他聊天，並表示自己是音樂系的大學生，希望小李能成為她的粉絲，並多給予支持。出於對女方的愛慕，小李開始連續打賞幾千元人民幣，但女方並不滿足。

南京男子愛上自稱「初戀南京全智賢」的女直播主，短短半年，甚至網貸了60多萬元人民幣。（荔枝新聞影片截圖）

為了滿足女方的要求，小李花光了所有存款，甚至開始透過網絡貸款來打賞。隨後，該女直播主提出要與他談戀愛，小李為此更加賣力，經常佔據「榜一大哥」的位置。在短短半年內，小李透過網貸借款近60萬元，最高一晚打賞金額達20多萬元。

小李透露，自己今年31歲，離婚並有一個孩子，之前已經背負不少房貸，現在又欠下近60萬元的網貸。為了償還債務，他辭去了原本每月收入兩三千元的工作，轉而成為外送員。然而，儘管工作努力，收入仍不足以償還貸款。

南京男子愛上自稱「初戀南京全智賢」的女直播主，短短半年，甚至網貸了60多萬元人民幣。（荔枝新聞影片截圖）

報道援引律師說法表示，如果當初女直播主以談朋友為誘餌，並承諾返還小李的打賞款項，這種行為很可能涉嫌詐騙。目前，意識到受騙的小李已向當地派出所報案，尋求法律援助。