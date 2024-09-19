台積電亞利桑那工廠傳試產蘋果A16晶片　最先進製程落地美國

專注於亞洲科技領域的《彭博社》專欄作者蒂姆．卡爾潘（Tim Culpan）9月17日透露，台積電已經在美國亞利桑那州的代工廠開始試產蘋果的iPhone晶片。內媒《觀察者網》報道，這些A16晶片採用了與台積電在台灣生產的相同N4P工藝。N4P工藝有時被稱為4nm節點，有時被歸類為5nm工藝的一部分，台積電稱其為5nm工藝的增強版。蘋果是這款晶片的首位客戶。



台積電在美國亞利桑那州的投資計劃始於2020年，計劃總投資額高達650億美元，是該地區歷史上最大的境外直接投資，並且得到了美國66億美元的贈款和高達50億美元的貸款。台積電原本計劃於今年年底在亞利桑那州的第一座工廠投產。然而，由於2023年營收下滑及人員問題，台積電不得不降低預期，並推遲了投產日期。根據台積電4月發布的新聞稿，亞利桑那州的第一座晶圓廠有望於2025年上半年開始利用4nm技術進行生產。

2022年12月6日，美國總統拜登出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

台積電發言人Nina Kao表示，亞利桑那州的項目正在按計劃進行，進展順利，但她拒絕就客戶或工廠生產的產品發表評論。據蒂姆．卡爾潘的消息來源透露，目前蘋果相關的生產主要是對台積電工廠進行測試，但預計未來幾個月內將增加產量。如果一切順利，亞利桑那州工廠將在2025年上半年達到生產目標。

卡爾潘表示，六個月前他曾以為蘋果會選擇在亞利桑那州生產一款不那麼重要的晶片，例如AirPods中使用的H系列。然而，蘋果最終選擇了A16晶片，這是台積電能夠在美國本土製造的最先進晶片，無論是技術還是產量，這一決定都表明蘋果和台積電計劃在美國市場大展拳腳。

關於這些A16晶片將用於哪款Apple設備，目前還不清楚。一種可能性是它們將用於即將推出的某款iPad，但可能不是iPad Mini。另一種可能是用於iPhone SE的下一代產品，因為該款產品據稱基於使用A16處理器的iPhone 14，預計將於明年推出。