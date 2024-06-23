台媒：美國助理國務卿低調訪台　與台討論反擊聯大2758號決議

台媒6月23日引述知情人士報道，兩名美國國務院副助理國務卿低調到訪台灣，與台方舉行工作階層會議，並討論擬就「北京用聯合國大會第2758號決議文排擠台灣的立場」作出反擊。報道指，台美雙方期望透過加強美國與台灣駐外館處的合作，讓台灣在參與國際組織議題方面更積極。



綜合台灣《聯合報》《自由時報》報道，台美「國際組織議題工作階層會議」6月21日在台北舉行，雙方討論協助台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織。

美方在會中重申支持台灣有意義地參與包括世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）在內的聯合國體系。

2024年5月29日在瑞士日內瓦舉行的聯合國世界衛生大會會議，主題為「巴勒斯坦被佔領土的衛生狀況」。（REUTERS/Denis Balibouse）

《聯合報》指，根據知情人士稱，兩位美國國務院副助理國務卿近日到訪台灣，並與台外長林佳龍交流。《自由時報》稱他們又與20多個國家的駐台外交使節和官員舉行會談。

報道指，美國官員主張聯合國大會2758號決議並未提及台灣，也未為中國的一中原則提供支持。

北京多次強調2758號決議中的「中國」是指包含台灣在內的完整中國領土，確立一個中國原則。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）2023年5月23日出席記者會。（Reuters）

聯大2758號決議於1971年10月25日在聯合國大會會議表決通過。該決議決定：承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。