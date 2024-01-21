中美再燃詮釋《聯大2758號決議》攻防戰？

「務實台獨工作者」民進黨主席賴清德星期六（1月13日）在台灣總統選舉中勝出後，南太平洋島國瑙魯（又譯作諾魯）毫無預警宣布跟台灣斷交，與中國大陸復交。



北京以挖角台灣邦交國，向台北釋放警告信號的做法行之有年。賴清德勝選後，台灣丟失邦交國的情境，肯定在美國拜登政府的沙盤推演中。

瑙台斷交︱誰在曲解2758號「一中」決議 美國和民進黨別裝蒜了

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

瑙魯成首個台灣邦交引用聯大2758號決議宣布斷交

美國預想之外的兩個細節可能是：一、斷交劇本以迅雷不及掩耳之勢，在賴清德當選後兩天上演。二、瑙魯在宣布承認中華人民共和國政府的聲明中，引用《聯合國大會第2758號決議》，成為台灣原有邦交國改變外交承認的第一例。

瑙魯政府的斷交聲明說，按照聯大2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，即日起斷絕與台灣的外交關係，不再同台灣發生任何官方關係。

在台灣選後陪同美國跨黨派代表團赴台訪問的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）星期二（1月16日）在記者會上，回應瑙魯與台灣斷交議題時稱，聯大2758號決議被曲解了。

美國在台協會主席羅森柏格（右）1月16日舉行媒體說明會表示，美方非常失望看到聯合國2758號文的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。（Reuters）

羅森伯格稱，聯大2758號決議文「並沒有決定台灣地位」，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系。

她說：「用對聯合國大會第2758號決議扭曲的敘述施壓台灣，限制它們在國際舞台的聲量和外交關係的做法，令人失望。」

台灣《上報》則形容，瑙魯引用聯大2758號決議與台灣斷交，是北京對台灣「開闢《聯大2758號決議》國際法新戰場開出第一槍」。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交，圖為當地建築物（FB@The Government of the Republic of Nauru）

報道稱，這個做法是把，北京「近年來錯誤引用並擴大解釋《聯大2758號決議》內涵的場域，由國際組織的參與權爭議，外擴至國與國之間的外交承認」。

報道還稱，北京在政治、經貿等領域全面打壓台灣的同時，大陸外交系統也對台灣發動「法理戰」。台灣外交高層說，在此策略下，北京持續在國際間散播「依據《聯合國2758號決議》，台灣為中國一部分」的主張，如今借由國家建交聲明擴大北京的說法，「意圖使此一謬論在國際上形成法律定見」，將使台灣更加難以推翻。

聯大2758號決議由來

聯大2758號決議1971年10月25日在聯合國大會會議表決通過。

該決議決定：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」

1971年10月25日：聯合國大會通過2758號決議，恢復中華人民共和國合法權利。圖為1971年11月15日，美國紐約，中華人民共和國代表正式出席第26屆聯合國大會，在聯合國的新席位上受到歡迎。（VCG）

因此，台灣退出聯合國之後，也被要求退出隸屬於聯合國的國際組織，包括世界衛生組織和國際民航組織等。北京也以聯合國大會通過2758號決議為由，阻止台灣參與聯合國附屬機構舉辦的會議或活動。

2008年，國民黨籍台灣總統馬英九上台執政，因承認核心意涵為兩岸同屬一中的九二共識，獲北京善意回應，台灣在馬英九任內連續多年獲邀以觀察員身份參與世界衛生組織大會。拒絕承認九二共識的民進黨籍總統蔡英文在2016年掌權之後，台灣隔年就不再獲邀。

聯大2758號決議爭論

BBC中文網報道，聯大2758號決議最大的爭論在於，該決議是否等同於確定了台灣的領土歸屬問題。決議的原文顯示「蔣介石的代表」，並沒提到「中華民國」或者「台灣」。

華府智庫、德國馬歇爾基金會印太專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）和時任美國智庫大西洋理事會研究員的莊宛樺（Jessica Drun）2022年3月發表報告稱，北京以扭曲聯大2758號決議來限制台灣在聯合國的參與。

1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。（新華社）

葛來儀說，聯合國大會在1971年通過2758號決議時，只是將中華民國在聯合國大會和安全理事會所佔的席位給予中華人民共和國，並沒有提及台灣，中國稱聯大2758號決議已確認台灣為中國一省，並非事實。她說，當台灣在上世紀九十年代和2000年初期推進民主化進程時，北京也加強推動其「一個中國」原則國際化，並將其與聯大2758號決議混為一談。

北京則堅持，聯大2758號決議中的「中國」是指包含台灣在內的全部中國領土。

2021年是聯合國更改中國代表權50週年，聯大2758號決議再成中美角力議題。新華社當時發時評稱，聯大2758號決議未提台灣，正是因為「這一決議處理的是包括台灣在內的全中國的代表權問題，當時的海峽兩岸都主張世界上只有一個中國，這也是國際社會的共同認知。」

與此同時，北京也長期以《開羅宣言》、《波茨坦公告》等法律文件為依據，堅持台灣是中國領土的一部分。

北京也在2022年8月發佈《台灣問題白皮書》稱，聯大2758號決議是「體現一個中國原則的政治文件」。

北京也在2022年8月發佈《台灣問題白皮書》稱，聯大2758號決議是「體現一個中國原則的政治文件」。（路透社）

美國欲破除北京有關2758號決議等於一中原則論述

另一邊廂，美國拜登政府為推動台灣參與聯合國事務，近年來積極發聲，旨在破除北京將聯大2758號決議與「一中原則」划等號的論述。

2022年3月，葛來儀有關北京扭曲聯大2758號決議的分析報告發佈。2023年7月，美國眾議院通過由跨黨派議員聯合提出的「台灣國際團結法案」，稱聯大2758號決議，僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。

2024年1月12日，美國眾議院通過「不歧視台灣法案」，呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

中國大陸外交部發言人毛寧在本月16日的例行記者會上，回應有關美國會眾院通過「不歧視台灣法案」時重申，聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，那就是中華人民共和國，台灣沒有任何根據理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

毛寧稱，台灣沒有任何根據理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織，「任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決」。

再往前追溯，美國國務卿布林肯2021年10月26日發表聲明，鼓勵所有聯合國會員國和美國一起支持台灣參與聯合國系統及國際社會，是美國推動台灣參與聯合國事務最具標誌性的一次表態。布林肯稱，「台灣有意義地參與聯合國系統不是政治議題，而是務實議題。」

BBC中文網同年10月29日報道，台灣中央研究院前副研究員林泉忠當時已預見，由美國國務卿在聯合國更改中國代表權50週年這一指標性時期發表聲明，意味著美國在支持台灣參與聯合國事務的既定政策上，「將出現歷史性變化」。

台獨色彩濃厚的賴清德還沒有正式上任，北京就先給出下馬威。賴清德5月20日正式就職之後，恐難逃一波波「斷交潮」的考驗。

值得觀察的是，繼瑙魯之後，接下來與台灣斷交的國家是否也引用聯大2758號決議。若是，中美在誰曲解了2758號決議的問題上，勢必展開更密集的攻防。但正如好些分析文章指出，除非美國在國內推動各種友台法案之余，也能在國際上拉攏西方盟友形成更強大的聲量，否則以中國大陸目前在聯合國的影響力， 台灣的國際空間不會因如何詮釋2758號決議的攻防戰而變得更寬廣。