中美再燃詮釋《聯大2758號決議》攻防戰？

「務實台獨工作者」民進黨主席賴清德星期六(1月13日)在台灣總統選舉中勝出後,南太平洋島國瑙魯(又譯作諾魯)毫無預警宣布跟台灣斷交,與中國大陸復交。



北京以挖角台灣邦交國,向台北釋放警告信號的做法行之有年。賴清德勝選後,台灣丟失邦交國的情境,肯定在美國拜登政府的沙盤推演中。

美國預想之外的兩個細節可能是:一、斷交劇本以迅雷不及掩耳之勢,在賴清德當選後兩天上演。二、瑙魯在宣布承認中華人民共和國政府的聲明中,引用《聯合國大會第2758號決議》,成為台灣原有邦交國改變外交承認的第一例。

瑙魯政府的斷交聲明說,按照聯大2758號決議,承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府,台灣是中國領土不可分割的一部分,即日起斷絕與台灣的外交關係,不再同台灣發生任何官方關係。

在台灣選後陪同美國跨黨派代表團赴台訪問的美國在台協會(AIT)主席羅森伯格(Laura Rosenberger)星期二(1月16日)在記者會上,回應瑙魯與台灣斷交議題時稱,聯大2758號決議被曲解了。

羅森伯格稱,聯大2758號決議文「並沒有決定台灣地位」,沒有排除任何國家與台灣建立外交關係,也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系。

她說:「用對聯合國大會第2758號決議扭曲的敘述施壓台灣,限制它們在國際舞台的聲量和外交關係的做法,令人失望。」

台灣《上報》則形容,瑙魯引用聯大2758號決議與台灣斷交,是北京對台灣「開闢《聯大2758號決議》國際法新戰場開出第一槍」。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交,圖為當地建築物(FB@The Government of the Republic of Nauru)