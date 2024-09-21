英媒：台美擬開啟無人機業者合作　打造不仰賴中國大陸的供應鏈

據英國《金融時報》（The Financial Times）周五（20日）報道，台灣和美國正規劃開啟雙方無人機業者的合作，這是打造不仰賴中國大陸的供應鏈相關努力一環。



報道指，26間美國無人系統和反無人機系統的製造商主管將在周日（22日）抵達台北，訪團成員包括美國商務部、國防部防務創新單位的官員，以及國防部微電子研究與工程部門主管謝諾伊（Dev Shenoy）。他們預計與台灣的無人機業界人士、負責武器採購與研發的軍方官員，以及其他研究人員和工程專家召開為期3天的會議。

美方訪台的重點之一，是讓美國業者尋覓非中國大陸零組件的供應商或製造夥伴。訪台美企包括生產彈簧刀（Switchblade）自殺無人機的AeroVironment，台灣正採購超過700套的彈簧刀系統。其他訪團成員還有反無人機系統供應商Dedrone，以及武器承包商Northrop Grumman，該公司聲稱要大舉進軍台灣市場。

報道指，中國大陸的無人機產業規模居全球之首，台灣則擁有數十間商用無人機企業，不過相較於大陸業者，相關企業的規模不大，而且向來以生產比較小型的飛行機具為主。

台美共商打造無人機供應鏈的雙邊交流，凸顯更多產業「去風險」（de-risking）而展開的種種努力，這源於美中角力以及華府對於若干中國產品的安全疑慮，特別是軍民兩用產品。雖然很多西方國家設法降低他們對台灣晶片製造商的仰賴，但它們還是強調，台灣的科技讓自身依舊是全球供應鏈要角。