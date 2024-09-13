深圳絕美無人機秀獲Elon Musk讚｢Impressive｣　8100架同飛破紀錄

9月12日，馬斯克（Elon Musk）在推特轉載了深圳無人機表演秀，並大贊「Impressive！」。據悉，該無人機秀由8100架無人機組成，是深圳企業挑戰「最多無人機同時飛行」健力士世界紀錄的影片。



影片中的畫面正是來自深圳大運中心9月4日、5日的兩場無人機演出，成功打破兩項吉尼斯世界紀錄，由深圳龍崗企業高巨創新執飛。

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9月4日，高巨創新以7998架無人機組成的「超級天幕」，打破「最大的由無人機形成的光源影像」這一世界紀錄，帶來別具一格的視覺體驗。9月5日，高巨創新再次挑戰極限，讓8100架無人機同時升空、全起全降刷新了「最多無人機同時飛行」世界紀錄。隨後，由巴黎奧運會燈光設計師設計的「讓宇宙大愛轉起來」18分鐘光影秀在深圳大運中心的夜空慢慢綻放。

Elon Musk大讚深圳無人機秀「Impressive」。

9月12日晚周傑倫深圳首場演唱會在深圳大運中心體育場舉辦，高巨創新的無人機再一次與演唱會聯動，上演浪漫的「告白氣球」粉色無人機秀。

9月15日（周日）晚上20:00，將再配合周杰倫演唱會，於龍崗區深圳大運中心舉辦第二場無人機表演。