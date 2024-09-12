無人機闖天津機場致停止起降3個鐘　乘客：空中盤旋13圈備降北京

9月11日，天津濱海機場疑受到無人機影響，出現航班大面積無法起降的情況。當晚7時40分起，所有進出港航班停止起飛降落，截止晚上11時，共29架次延誤，取消8架次，有32架次備降外場，3000余名旅客出行受到影響。



據內媒《紅星新聞》報道，李女士11日下午搭乘飛機從烏魯木齊返回天津，原計劃晚上9點多降落天津濱海國際機場。但是在飛機降落前不久，空乘人員通知旅客，飛機需要備降北京大興機場，「空乘說是天津機場現在無法降落，我當時都已經從飛機上看到『天津之眼』摩天輪了。」

「天津降不下來，好樣的盤旋了13圈，現在降到了北京大興機場。」截至11日晚上11點50分許，李女士還在北京大興機場等待消息。

另一位乘客魏女士原本計劃搭乘11日晚的飛機從重慶飛往天津，但是在飛機已經向跑道滑行的過程中，乘務員通知乘客由於天津機場無法降落的原因，只能滑回，繼續在重慶等待。

內地「航旅縱橫」、「飛常準」等航空出行App上的信息也顯示，天津濱海機場從11日晚8時許便開始出現進出港航班的大面積延誤。

天津濱海機場的客服人員表示因公共安全原因，天津濱海機場從11日晚7點40分許便取消了所有的飛機起降，但目前的信息顯示，12日一早的航班仍按計劃時間安排。

天津機場因無人機闖入導致大面積延誤。

天津機場因無人機闖入導致大面積延誤，告知公眾原因為「公共安全」。

11日晚11時許，天津濱海國際機場有限公司市場營銷部發布微博稱，9月11日晚7時33分，天津濱海機場因無人機導致的公共安全原因，航班起降受到影響。晚9時35分，天津濱海機場啟動大面積航班延誤聯合應急處置預案黃色等級響應。

截至晚11時，航班延誤29架次，取消8架次，有32架次備降外場，3000余名旅客出行受到影響。天津濱海機場迅速啟動應急措施，積極協調各航空公司，妥善轉運安置滯留旅客，天津市公安局東麗分局目前正在現場進行處置。請廣大旅客密切關注航班信息，妥善做好出行安排。