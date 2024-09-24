台副防長籲美加速武器技術轉移 構建美台「共同作戰圖像」
台副防長徐衍璞9月23日在「美台國防工業會議」中發表主題演說，呼籲美國協助台灣儘速建立關鍵性武力技術與生產體系。他指出，台灣有志比照日本、澳洲，加入美國的國防供應鏈，進行共同或授權生產軍事裝備，以應對解放軍日益增長的軍事威脅。徐衍璞特別強調，台灣的國防自主發展對確保地區穩定至關重要。
台媒《中央社》報道，在演講中，徐衍璞提出了三大主要訴求：首先，呼籲美國協助台灣進行共同或授權生產，確保軍品能夠快速生產和遞交，尤其是F-16維修零件與無人機等尖端裝備。其次，他希望美方能檢討技術輸出相關法規，加速台灣取得關鍵技術與料件，以提升台灣的軍事研發能力。最後，徐衍璞強調了雙邊網絡系統的建構，期望能將美軍偵查到的目標資訊傳遞給台灣軍方，實現雙方軍事裝備和武器系統的相容性，構建「共同作戰圖像」。
徐衍璞在演講中強調，台灣具備高科技軍工產能與優質人力，不僅擁有自主開發能力，且在人員管理、設備安全和信息保密上有嚴格的規範。他進一步指出，台灣希望在武器維保、後勤保障及零附件生產方面，比照日本與澳洲，與美國進行雙邊合作，這將能顯著提升台灣的防衛韌性與自我防衛能力。同時，徐衍璞也表達台灣政府期望，寄盼美國繼續落實「多元軍購籌獲途徑」，針對無法如期交運給台灣的武器裝備，主動洽詢其他盟邦，供售同類裝備給台灣。
在這次會議上，徐衍璞呼籲美國以互惠為基礎，擴充台灣在軍品生產方面的能力，特別是在F-16戰機維修、無人機產能等方面的合作，讓台灣不僅能滿足自我需求，還能加入美國的國防供應鏈，增強雙邊國防合作的深度。
針對美國技術輸出管制程序過於繁瑣的問題，徐衍璞也提出了具體建議。他指出，台灣中科院等研發機構需花費大量時間與精力，才能取得發展所需的關鍵科技與零件，這對台灣的軍事研發造成了不小的阻礙。因此，他呼籲美方檢討現行法令，並簡化相關審核流程，讓台灣能更快獲得成熟技術與關鍵料件，從而加速各項關鍵武力的研發。
徐衍璞在演講中還指出，台灣期待未來能與美國建立雙邊網路系統、加速雙方軍事裝備武器系統相容性，例如透過數據鏈路將美軍偵知的目標信息，傳送到台灣的情傳系統，強化即時目獲能力，以「建構共同作戰圖像」。
徐衍璞強調，北京對台灣的威脅就是對世界的威脅，民主國家必須緊密合作。希望與美國持續深化雙方科研單位的交流，同時協助台灣與民主友邦進行溝通與對話。
此次會議由美台商業協會主辦，會期從9月22日至24日，會議吸引了包括美國在台協會、國防部與國務院官員、洛克希德馬丁公司等多家主要美國國防廠商代表與智庫學者參與。美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾也將於24日發表閉門演說，進一步探討美台之間的國防合作前景。