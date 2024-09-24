台副防長籲美加速武器技術轉移　構建美台「共同作戰圖像」

台副防長徐衍璞9月23日在「美台國防工業會議」中發表主題演說，呼籲美國協助台灣儘速建立關鍵性武力技術與生產體系。他指出，台灣有志比照日本、澳洲，加入美國的國防供應鏈，進行共同或授權生產軍事裝備，以應對解放軍日益增長的軍事威脅。徐衍璞特別強調，台灣的國防自主發展對確保地區穩定至關重要。



台媒《中央社》報道，在演講中，徐衍璞提出了三大主要訴求：首先，呼籲美國協助台灣進行共同或授權生產，確保軍品能夠快速生產和遞交，尤其是F-16維修零件與無人機等尖端裝備。其次，他希望美方能檢討技術輸出相關法規，加速台灣取得關鍵技術與料件，以提升台灣的軍事研發能力。最後，徐衍璞強調了雙邊網絡系統的建構，期望能將美軍偵查到的目標資訊傳遞給台灣軍方，實現雙方軍事裝備和武器系統的相容性，構建「共同作戰圖像」。

徐衍璞在演講中強調，台灣具備高科技軍工產能與優質人力，不僅擁有自主開發能力，且在人員管理、設備安全和信息保密上有嚴格的規範。他進一步指出，台灣希望在武器維保、後勤保障及零附件生產方面，比照日本與澳洲，與美國進行雙邊合作，這將能顯著提升台灣的防衛韌性與自我防衛能力。同時，徐衍璞也表達台灣政府期望，寄盼美國繼續落實「多元軍購籌獲途徑」，針對無法如期交運給台灣的武器裝備，主動洽詢其他盟邦，供售同類裝備給台灣。

2024年4月20日，由共和黨控制的美國國會眾議院通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

在這次會議上，徐衍璞呼籲美國以互惠為基礎，擴充台灣在軍品生產方面的能力，特別是在F-16戰機維修、無人機產能等方面的合作，讓台灣不僅能滿足自我需求，還能加入美國的國防供應鏈，增強雙邊國防合作的深度。

針對美國技術輸出管制程序過於繁瑣的問題，徐衍璞也提出了具體建議。他指出，台灣中科院等研發機構需花費大量時間與精力，才能取得發展所需的關鍵科技與零件，這對台灣的軍事研發造成了不小的阻礙。因此，他呼籲美方檢討現行法令，並簡化相關審核流程，讓台灣能更快獲得成熟技術與關鍵料件，從而加速各項關鍵武力的研發。

5月20日，賴清德在台總統府內接見由美國前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格等人組成的美方特使團。（台灣總統府）

徐衍璞在演講中還指出，台灣期待未來能與美國建立雙邊網路系統、加速雙方軍事裝備武器系統相容性，例如透過數據鏈路將美軍偵知的目標信息，傳送到台灣的情傳系統，強化即時目獲能力，以「建構共同作戰圖像」。

徐衍璞強調，北京對台灣的威脅就是對世界的威脅，民主國家必須緊密合作。希望與美國持續深化雙方科研單位的交流，同時協助台灣與民主友邦進行溝通與對話。

此次會議由美台商業協會主辦，會期從9月22日至24日，會議吸引了包括美國在台協會、國防部與國務院官員、洛克希德馬丁公司等多家主要美國國防廠商代表與智庫學者參與。美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾也將於24日發表閉門演說，進一步探討美台之間的國防合作前景。