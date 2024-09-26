女嬰遭獨留在家8日餓死　台31歲狠母長相曝光　曾稱｢奔向新生命｣

台媒報道指，高雄一名31歲的陳姓單親媽媽涉嫌於中秋節前夕離家，把4個月大的小女兒獨自留在租屋處8天致死。警方發現女嬰躺在嬰兒床，全身發黑，疑遭活活餓死，該女子已被依殺人罪嫌及遺棄罪嫌偵辦。



陳女FB上多張正面照曝光，FB上貼滿四處遊玩的照片，還曾發文稱「放下負擔才能奔向新生命」。



涉案陳女FB上多張正面照曝光。（網絡圖片）

涉案陳女FB上多張正面照曝光。（網絡圖片）

涉案陳女FB上多張正面照曝光。（網絡圖片）

涉案陳女FB上多張正面照曝光。（網絡圖片）

涉案陳女FB上多張正面照曝光。（網絡圖片）

台媒報道指，陳女FB上貼滿到處遊玩的照片，長髮、畫了淡妝的她，看起來臉龐清秀。2021年11月，陳女貼出一則貼文，指又吸收到很棒的一段話，放下黑暗才能奔向光明的擁抱，放下負擔才能奔向新生命；突然懂了。

台媒報道又指，陳女外型亮麗但朋友圈往來複雜，身為單親母親育有2名女兒，但小姐妹的生父卻不是同一人，一歲半的大女兒跟陳女母親同住，未料陳女又在今年5月生下小女兒，引起陳女母親不滿，指出陳女沒有謀生能力卻又產下女兒，將其趕出家門，由陳女獨自扶養小女嬰。

報道又指，陳女離家至少8天，期間沒有離開高雄，還回娘家過夜、參加家庭聚會，過程中卻沒回家餵女兒，而親友們沒看見陳女的女兒卻也沒多加詢問，案情疑點重重。

檢方對女嬰遺體解剖相驗後，發現她的胃裏竟是空無一物，明顯數天沒有吃東西。