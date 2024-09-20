9歲女童上海醫院遭猥褻　61歲老頭賠5.5萬稱病免罰　母親無奈原諒

內媒《經濟觀察報》9月18日報道，一名9歲女童小羽（化名）於2023年在上海兒童醫院住院時，遭隔壁床患兒的61歲外公楊某某猥褻。



事後小羽剃掉頭髮、將自己包裹嚴實，最終被確診患上PTSD（創傷後壓力症），然而傷害女童的61歲老頭卻因患病無法收監，小羽母親為了給孩子治病也只能選擇拿5.5萬賠償金（人民幣，下同）後諒解。目前，小羽母親陸梅因無力支付就醫費用，只能在醫院大廳為孩子用輪椅、露營箱等搭起一個簡易的「家」，繼續為孩子病情康復而努力。



小羽出生於2014年1月，患有腎病長期有血尿和腹痛症狀，其母親陸梅從老家將小羽帶到上海醫治。今年中秋，小羽和2個同樣患有腎病的妹妹在上海兒童醫院的角落度過。小羽的雙腿因不明原因的關節腫痛纏上繃帶，她只能癱坐在輪椅上。

吵鬧的門診大廳，每個路過的人都讓小羽感到危險。她整天把眼睛埋在帽檐下，再用圍巾把頭臉蒙起來。看著小羽的樣子，陸梅總會回想起2023年10月24日，就是在這個門診大廳的樓上，女兒被隔壁床患兒的61歲外公楊某某用手摸臉、腳及大腿內側等方式，實施了猥褻。

9歲女童上海醫院遭61歲老頭猥褻。（示意圖/Getty Images）

患腎病治療卻遭猥褻：「旁邊的爺爺摸我」

2023年10月24日，是小羽入住上海兒童醫學中心2號樓8樓神經內科808病房的第一天。三人間裡小羽的床位靠近病房門口，隔壁床是個1歲左右的嬰兒，正由外公楊某某照看。靠窗的病床住了另一個孩子，孩子父母拉起簾子在休息。

陸梅記得，那日楊某某特別熱情，詢問她從哪來、如何帶著三個女兒來上海看病、小羽得了什麽病。下午時三個女兒餓了，陸梅告訴護士，她帶兩個小女兒去買晚餐，護士讓她快些回來。一個多小時後，陸梅回到醫院，天已黑但病房燈卻沒亮。她走進病房大聲問：「怎麽那麽早就把燈關了？」

上海兒童醫學中心。（網絡資源圖）

陸梅一眼就發現小羽的異常，她雙臂抱胸坐在床上，臉上有淚痕。見到媽媽，小羽哭訴說：「旁邊的爺爺摸我。」陸梅立即跑到不遠處的護士台大喊，「我們家孩子被旁邊的人摸了。」

醫護進門後，加害人楊某某竟先問：「咋了？」陸梅說：「你幹什麽了？」對方回：「我沒幹什麽！」當時，楊某某的外孫還在病床上睡覺，靠窗的一家人也在休息中。她立即要求醫生報警，醫生讓她先安撫孩子。約五六分鐘後，陸梅把小羽抱到病房外，再次要求醫生報警。然而醫生卻未理會她，大約20分鐘後，陸梅自行報警。

十多分鐘後，警察抵達在護士台旁邊的一個小房間詢問小羽。面對警察詢問，小羽一直在哭，好久不說話，最後才告訴警察，楊某某先是摸了她的腳、手和臉，後又把手伸進內褲，她把楊某某的手往外推。詢問後，警察把楊某某和陸梅母女帶到派出所做了筆錄和DNA檢查。

「我要剃頭發」 小羽包裹自己不與外界接觸確診PTSD

做完筆錄已是半夜，陸梅告訴警察，必須換病房。「警察也幫我爭取了，可醫院說給我們換不了房。」醫院沒有答應陸梅的要求，只把楊某某的外孫轉走了。

當晚，小羽久久無法入睡，深夜，小羽入睡不到15分鐘就驚醒了，哭著反覆問：「我做錯了什麽？」陸梅回答女兒：「你沒做錯任何事情。」第二天，小羽開始不說話，躺在床上默默哭。陸梅再次要求醫院換房，醫院才安排換房。

第三天，小羽對陸梅說：「我要剃頭發。」剃光頭發，望著鏡子，小羽大哭。從理發店出來，她就不再說話，連媽媽也不讓碰。11個月過去了，小羽沒有洗過澡，每天靠安眠藥入睡。每隔幾日，陸梅會給女兒多吃一片安眠藥，趁她熟睡時給她擦身。

半個月後，小羽在上海市精神衛生中心初步診斷為急性應激反應；一周後，被診斷為PTSD。病史記錄顯示，小羽病前性格外向，住院期間被隔壁床陪護猥褻，此後出現嚴重身心反應，情緒不穩，哭鬧，不讓別人碰，把頭發剃光，緘默，做噩夢，情緒極度崩潰，不能入睡。

上海市精神衛生中心。

心理咨詢師陳倩第一次見到小羽時，她從頭到腳裹得嚴嚴實實，連眼睛都不露出來，對她來說，這個世界太不安全了。2023年11月—2024年4月，陸梅每周帶小羽去看精神科門診。2024年4月至今，因為缺錢，精神科門診頻率下降到約一月一次。

上海市精神衛生中心的門診單記錄了小羽的變化，她的心理癥狀至今沒有好轉，還在繼續加重。從去年12月開始，小羽在緊張時會有自傷行為；今年7月，小羽經歷月經初潮，情緒不穩定，不願出門，不願洗澡，有時候服藥不配合，意識清，接觸不合作，緘默狀態，戴著帽子，用圍巾包著臉。

陸梅說，小羽月經初潮後，整整哭鬧了7天，說：「就是因為我受到（傷害），才會這樣。」陸梅告訴女兒，這是正常的生理現象，每個女孩都會有。但小羽無法聽懂陸梅的話。一位精神科醫生說，小羽已出現退行（應激狀態下退行到使用早期生活階段的某種行為方式），建議盡快住進上海精神衛生中心的兒童單獨病房。「心理疾病的黃金治療時間是一到兩年內，現在已經一年了，要抓緊時間」。

獨自撫養3個女兒的陸梅明白，但她沒有錢。尤其3個女兒都有血尿、連續發燒等腎病症狀。

楊某某癌症晚期無法收監 小羽母親無奈簽諒解書：沒有別的辦法了

2023年10月24日，案發當天，楊某某被公安機關抓獲並如實供述了主要犯罪事實。次日，因涉嫌猥褻兒童罪，楊某某被上海市公安局浦東分局決定並執行取保候審。然而當時警察告訴陸梅，因為楊某某是肺腺癌晚期病人，無法收監。

2023年11月9日，上海市公安局浦東分局對此案偵查終結，以楊某某涉嫌猥褻兒童罪，向上海市浦東新區人民檢察院移送審查起訴。

此時，小羽除了連續發燒和血尿外，還被診斷出患上嚴重的PTSD。上海兒童醫學中心一位醫生在開住院單時說，需要給小羽先準備8萬元到12萬元的治療費用，陸梅無力承擔，於是她向楊某某提出了12萬元的賠償金額。

楊某某沒有答應。陸梅說，檢察官和法律援助律師告訴她，楊某某是肺腺癌晚期患者，隨時可能會死，他一旦死了，什麽賠償都拿不到，可以「把要求降一降」。陸梅把索賠金額從12萬元降到8萬元，又降到6萬元，最終對方答應給5.5萬元。

2024年1月26日，陸梅簽署了一份由楊某某律師起草的《刑事諒解書》，收了5.5萬元賠償款。《刑事諒解書》中寫道：「本人考慮到楊某某患有肺腺癌等嚴重疾病，且其子女家庭條件也頗為拮据，對於此次賠償已傾盡全力。因此，本人作為小羽的母親，接受楊某某及其家屬的賠禮道歉，對楊某某的違法行為自願表示諒解。」

簽諒解書當天，陸梅和其法律援助律師的微信聊天記錄顯示，陸梅說：「我沒別的辦法了，只能同意了。」5.5萬元的賠償金額，具體包含哪些賠償事項，陸梅沒有進行具體的測算。

律師黃思敏表示，在猥褻兒童案中，無論在法律程序內還是法律程序外，她都會主張進行心理治療。但在刑事案件中，法律普遍支持的是直接的物理傷害，比如去看婦科外傷的支出、家長的誤工費、交通費、住院費。

免於起訴是否合理？

2024年7月22日，上海市浦東新區人民檢察院出具了《不起訴決定書》，其認為楊某某實施了《中華人民共和國刑法》第237條第3款規定的行為，但犯罪情節輕微，具有認罪認罰、坦白、賠償諒解等情節，因此對楊某某不需要判處刑罰，決定對楊某某不起訴。根據《不起訴決定書》，賠償諒解是楊某某被免於起訴的重要原因。

而《中華人民共和國刑法》第237條第3款規定，猥褻兒童的，處5年以下有期徒刑；有下列情形之一的，處5年以上有期徒刑：猥褻兒童多人或者多次的；聚眾猥褻兒童的，或者在公共場所當眾猥褻兒童，情節惡劣的；造成兒童傷害或者其他嚴重後果的；猥褻手段惡劣或者有其他惡劣情節的。

律師黃思敏表示，根據《不起訴決定書》中描述的內容，她認為該案件有可能存在兩個惡劣情節：第一，在公共場所當眾猥褻兒童；第二，對兒童身心健康造成嚴重傷害。這兩個情節都符合猥褻兒童罪五年以上的量刑。患有肺腺癌並不能作為不起訴的理由，賠償也並不意味著不起訴。

3女兒患病雪上加霜 重建生活很難

2024年6月，花光錢的陸梅母女四人第一次在門診大廳睡了三四晚，那幾天，陸梅一天只能給孩子們買一頓飯吃。走投無路下，陸梅聯繫上海兒童醫學中心社會工作部的工作人員，請求對方解決孩子們的吃飯、住宿和就醫。最終對方為陸梅母女安排了兩個月的酒店，同時提供愛心餐至8月底。

8月22日，酒店到期，陸梅只好帶孩子們再搬到門診大廳，好在愛心餐還可以繼續領。孩子是慢性病，醫院社會工作部工作人員建議她先帶孩子回老家。陸梅不甘心，無論是女兒們的腎病，還是小羽的PTSD，都只有留在上海才有希望。

在上海兒童醫學中心2號樓門診大廳靠近樓梯的角落，陸梅盡量安頓好三個女兒。夜里，小羽睡在輪椅上，9歲的二女兒睡在露營箱子里，3歲的三女兒睡在兒童車上，她就坐在椅子上，邊休息邊照顧孩子們。