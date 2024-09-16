山東小學生疑體胖跳繩慢慘遭踢斷鎖骨　體育老師已停職

山東日照市一名體型偏肥的小學生，因跳繩速度太慢被老師踢斷鎖骨。家長透露，兒子的傷情鑑定為輕傷二級。9月14日，莒縣教體局證實，涉事體育老師已停職。



《華商報》報道，事發於5月11日，山東日照市莒縣劉官莊鎮中心小學。學生家長介紹，兒子上體育課堂時，因為體型偏胖，跳繩速度較慢，結果被體育老師用腳踢，導致肩膀斷裂骨折，兒子送院急救處理傷口時，還能在頸上看到清晰的鞋印。

家長表示，由於兒子上身肩膀受傷，不可翻身活動，他們只能白天晚上輪流看護，「兒子直挺挺躺在床上，成宿成宿疼得睡不著」。經傷情鑑定，兒子為輕傷二級。家長稱已報警處理，但警方沒有對體育老師採取措施。

小學生疑跳繩速度太慢被老師踢斷鎖骨。傷情鑑定為輕傷二級。（華商報大風新聞）

莒縣公安局刑偵大隊技術中隊《鑑定書》顯示，6月6日檢驗，左鎖骨中段處3.4厘米長斜形縫合創口，左胸鎖骨關節處見1.2厘米長斜形縫合創口，均為手術所致。據損傷特點分析，符合鈍性外力所致。

根據病歷材料及法醫學檢驗，患兒是外傷致左鎖骨骨折。根據《人體損傷程度鑑定標準》，鑑定意見為損傷程度屬輕傷二級。

X光片顯示，患兒左邊鎖骨骨折。（華商報大風新聞）

家長表示，莒縣教體局曾答覆稱已報警，派出所則稱正調查及走流程。從5月11日至今，家長一直等待警方的調查結果，「我們希望法律能夠還孩子一個公道」。據莒縣公安局劉官莊派出所出具《行政案件立案告知書》顯示，家長報稱的賈某某故意傷害案已立案。

家長介紹，出事後曾要求學校處理打人者賈某某，他是德育處主任兼體育老師，但校方以沒有找到接替老師為由，一直沒有對他作出停課處理，而且兒子的班主任是賈某某的親姐，「出事後第一時間警告孩子的同學，誰都別回家亂說，管好自己的嘴」。

莒縣公安局劉官莊派出所出具《行政案件立案告知書》顯示，家長報稱的賈某某故意傷害案已立案。（華商報大風新聞）

對於賈某某之前是否有體罰學生的情況，學校辦公室工作人員稱「他以前沒有」，並表示不清楚對方是否仍在學校。

莒縣教體局安管科稱正調查處理此事，派出所和當地教育部門都參與調解，並透露賈某某已經停職。