美售台M1A2T坦克出廠後首曝光　被指「地表最強」預計年底抵台

台灣早前向美國軍購108架M1A2T坦克，首批38架預計年底抵達台灣，部署在北部裝甲旅。周三（25日），一名美國鐵道迷發布了一段影片，顯示一列列車運載了多架坦克，令這款為台灣特製、被稱為「地表最強」的坦克曝光。另外，台灣防長顧立雄周五（27日）回應訓練場施工延宕的問題，指是原物料上漲所致。



該帳號名為「DiabloMontana」的美國鐵道迷在Youtube平台發布了一段影片，顯示一列前往堪薩斯州的列車，運載了12架M1A2T坦克。該坦克被指是「地表最強戰車」，其主要武器是口徑120公厘的戰車砲，並且配備獵殲系統，射擊後可即時搜索下一個目標，提升接戰效率，同時其也擁有複合式裝甲。

一列前往堪薩斯州的列車，運載了12架M1A2T坦克。（影片截圖）

該坦克被指是「地表最強戰車」。（影片截圖）

其主要武器是口徑120公厘的戰車砲，並且配備獵殲系統。（影片截圖）

台灣陸軍編列405億2415萬元新台幣、2019年至2027年的持續預算，對美採購108架M1A2T坦克，預計駐防六軍團，2024年至2026年將各別接裝38架、42架、28架。

然而，民眾黨立委林憶君周四（26日）表示，近期美國軍售裝備出現不少延遲交付問題，但台灣相關配合的設施工程進度，卻往往比美方交付進度還慢；M1A2T年底前就抵台，但軍方兩座訓練場卻要明、後年才能完成第一階段工程。她批評，今年是美國對台軍售交貨的關鍵年度，「但我們竟然比美國還會拖，實在是不應該」。

對此，顧立雄周五回應指，M1A2T的訓練場確實因原物料的上漲而導致建置有些延誤，不過既有的訓練場也有部分訓練能量。他強調會盡快將訓練場完成，既有的場地也可以就接收的部分來從事相關訓練。