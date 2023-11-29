M1A2T坦克及海馬斯系統明年抵台　114名台軍將赴美受訓

台軍向美國購買的M1A2T坦克、海馬斯多管火箭系統，於2024年起分批抵台。為確保操作師資及維保人員養成，陸軍該年起選派共114名官兵赴美國換裝訓練。



目前，台灣陸軍共擁約1000架坦克，包括CM-11勇虎式坦克、M60A3坦克，但使用超過20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車外，陸軍編列405億2415萬元新台幣、2019年至2027年的持續預算，對美採購108架M1A2T坦克，其被譽為「地表最強坦克」，預計駐防六軍團，2024年至2026年將各別接裝38架、42架、28架。

另一方面，台灣亦向美方購入海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以強化跨區增援及源頭打擊能力。按照規劃，2024年至2025年將先獲得首批11套（另有18套為增購），台軍在2023年國防報告書提及，接收首批11套後，將優先部屬在台灣西部，並依據獲得期程，在北、中、南以及澎湖作戰區皆分別個新增部署一個「多管火箭飛彈連」。

同時，根據2024年度國防預算書披露，陸軍2024年1月將派84名官兵，赴美國參與M1A2T接裝訓練，以為確保操作師資及維修保養人員養成，預計執行至2024年底，訓練天數350天；另派30名官兵赴美接受海馬斯多管火箭系統接裝訓練，將自2024年2月至10月間執行，訓練天數90天。