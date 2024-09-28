八方雲集台灣一分店前員工爆：拿回收水桶裝酸辣湯賣、徒手捏小菜

台灣一名八方雲集前員工透過FB發文爆料，指控新北市新店玫瑰分店髒亂無比，不僅徒手捏小菜分裝，還用平常裝回收的水桶裝剛煮沸的酸辣湯、焦黑的鍋貼店長會徒手剝掉焦黑的部分繼續賣，他更稱自己以後不會再吃八方雲集了，事件引發台灣社會輿論關注。



對此，八方雲集總管理處聲明，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。



台灣一名八方雲集前員工透過FB發文爆料，指控新北市新店玫瑰分店髒亂無比。（網絡圖片）

該名前員工指出，店裡沒有正常流程與SOP，店長說大家都是自己看自己學，他稱店裡存在許多衛生問題，例如小菜分裝都是徒手捏平均五份、洗手乳非常稀釋內部員工幾乎都沒在使用，洗碗只是全部泡在少量的清潔劑內。

此外，裝蝦子的鋼盆是平常用強力清潔劑泡抹布的鋼盆、焦黑的鍋貼店長會徒手剝掉焦黑的部分繼續賣、冰箱內的冷凍水餃和冷凍鍋貼與生食共放存，甚至店裡的越南阿姨在戴著塑膠手套擠完拖把後，沒洗手直接再攪拌太白粉加入酸辣湯。

台灣一名八方雲集前員工透過FB發文爆料，指控新北市新店某分店髒亂無比。（翻攝FB）

此外，該前員工表示，9月18日要幫另一分店多煮的酸辣湯、玉米湯，但煮完的酸辣湯沒有容器可以裝，「店長要我拿平常裝回收的水桶裝剛煮沸的酸辣湯，跟店長反映水桶沒有耐熱，店長回應我沒東西裝，臨時的沒關係。」

台灣一名八方雲集前員工透過FB發文爆料，指控新北市新店某分店髒亂無比，不僅徒手捏小菜分裝，還用平常裝回收的水桶裝剛煮沸的酸辣湯。（翻攝台媒）

該前員工指出，自己9月19日接到離職通知，理由是不願意調到另家分店上班就被迫離職，當天也已向八方雲集總公司反應，卻沒有得到後續處理及回應，於是在23日聯繫食安局和媒體，希望能報料。

對此，新北市衛生局表示，23日已到該店稽查，見內部人員處理食材均配備手套，外場人員有區分清潔用與接觸食品手套，耐熱袋未盛裝湯品。

現場查核時見有個人物品未專區存放與食材保存時未覆蓋等衛生缺失，已責令業者製作食品應避免交叉污染、並確實清潔容器，未改正可依違反食安法第8條第1項，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

而八方雲集總管理處也聲明，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。