美誠月餅｜港產米芝蓮女主廚曾站台宣傳　所屬餐廳：已不再合作

近期，「香港美誠月餅」因未在香港生產、銷售，以及涉嫌為「山寨美心」一事，在內地及本港引發輿論關注。

內地網紅直播主瘋狂小楊哥曾在宣傳時提到，月餅的黑松露餡料由2位米芝蓮（米其林）大師調製，分別是來自香港的譚綺文以及來自法國的雨果·里納爾多（Ugo Rinaldo）。

據介紹，譚綺文目前未與美誠合作。上海璞麗酒店公關部稱，雨果·里納爾多代言美誠月餅是其個人行為，酒店並不知情。



去年7月，美誠月餅官方曾宣傳譚綺文及雨果·里納爾多兩位米芝蓮大師的跨界合作，稱「米其林&黑珍珠雙星主廚坐鎮」。多款產品宣傳海報上也印有兩人照片。

2位米芝蓮餐廳主廚，來自香港的譚綺文以及法國的雨果·里納爾多，曾為「香港美誠月餅」宣傳。（微博）

美誠月餅的包裝上印有譚綺文及雨果·里納爾多的肖像。（微博）

今年6月，美誠月餅公司舉行2024年中秋新品發布會暨五周年盛典，雨果·里納爾多以及譚綺文曾出席活動。

公開資料顯示，譚綺文在2018年成為中國首位米芝蓮摘星女主廚，目前為上海Obsucra餐廳主廚。《紅星新聞》報道，餐廳工作人員表示，譚綺文與美誠月餅已不再合作。

今年6月，美誠月餅公司舉行2024年中秋新品發布會暨五周年盛典，雨果·里納爾多以及譚綺文曾出席活動。（美誠月餅官網）

雨果·里納爾多是上海璞麗酒店米芝蓮餐廳的行政主廚。璞麗酒店工作人員提到，雨果·里納爾多已在該酒店工作兩年多，酒店方與美誠月餅並無合作，雨果代言美誠月餅一事酒店並不知情，是其個人行為，酒店正向他了解詳情。

今年6月，美誠月餅公司舉行2024年中秋新品發布會暨五周年盛典，雨果·里納爾多以及譚綺文曾出席活動。（美誠月餅官網）

據此前報道，瘋狂小楊哥及「三只羊」旗下的多位主播在直播間推薦香港美誠月餅，並稱其為香港品牌，但事後被曝出該款月餅未在香港生產和銷售，有消費者要求品牌方「退一賠三」。

9月16日，美誠月餅生產廠家——廣州市美誠食品科技有限公司運營部相關負責人曾表示，其品牌在香港註冊，2019年開始在香港和內地市場銷售，但主要在內地賣得比較多。

因涉嫌在直播中「誤導消費者」等，9月17日，三只羊網絡科技有限公司被合肥市高新區市場監督管理局立案調查。