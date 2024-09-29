颱風山陀兒逐漸增強逼近台灣　最快今深夜發布陸上颱風警報

綜合台媒報道，根據氣象署預報，山陀兒的強度還在增強、暴風圈持續擴大，颱風中心位置在台灣南端的岬角東南方約340公里的海面上。台灣氣象署預報員林秉煜表示，目前預估仍是今天（29日）深夜至明天（30日）凌晨發布陸上颱風警報的機會最高。



颱風山陀兒。（氣象署）

據報道，台灣氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上颱風警報，今（29日）晚間颱風中心位置在台灣南端的岬角東南方約340公里的海面上，向西北西進行。

氣象署預報員林秉煜強調，10月1日最為關鍵，綜整各國的預測路徑，山陀兒路徑又向西修正後再北轉，因此可能會為南部陸地帶來強風、暴雨；但由於這個季節的颱風路徑預測不確定性高，仍需持續觀察。

中颱山陀兒逼近台灣，暴風圈影響時間長達4天。（氣象署）

林秉煜指出，預估10月1日、2日降雨最為顯著。10月1日山陀兒移動接近台灣南部陸地，高屏地區留意局部強降雨；10月2日山陀兒轉向朝東北方移動，北部、東半部可能有暴雨。目前預估今（29日）深夜至明天（30日）凌晨發布陸上颱風警報的機會最高。

《中時新聞網》報道，颱風山陀兒逼近台灣，氣象專家賈新興分析最新颱風時序，預估山陀兒暴風圈明（30）日傍晚接觸台灣陸地，影響時間可能長達4日，其中以10月1、2日影響最大。