颱風山陀兒升級為強烈颱風　登陸南台灣進入倒數關鍵12小時

颱風山陀兒持續以龜速靠近台灣，並再次增強。根據台灣中央氣象署最新觀測，山陀兒目前已增強為強烈颱風，近中心風速已達每秒55公尺，瞬間最大陣風達到每秒68公尺（相當於每小時245公里），達到17級風的強度。台灣氣象署於今（1）日上午擴大陸警範圍，將雲林、花蓮及澎湖納入警戒區域，提醒民眾留意防範。



根據最新資料，颱風山陀兒今日上午8時位於高雄南南西方約220公里的海面上，以每小時4至10公里的速度緩慢向北北東移動，暴風圈已觸及恆春半島、屏東、台東及高雄等地。氣象署表示，台灣南部地區的高雄、北屏東將是颱風登陸的熱點，預計山陀兒將於周三午間在高雄或北屏東一帶登陸，屆時南部地區將經歷最猛烈的風雨期，尤其是登陸前後6小時內。

同時，根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書頁面指出，儘管颱風山陀兒目前已增強為強烈颱風，但還有進一步增強的空間。

山陀兒將以強颱之姿登陸台灣。（Facebook@「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

此外，台灣北部的風雨狀況需等到颱風登陸，預計周四凌晨颱風翻越中央山脈後，並與東北季風產生共伴效應，屆時風雨將顯著增強。因此，論壇再次呼籲，隨著颱風接近，風雨情況將持續變化，民眾應盡快做好防範措施，尤其是高雄、屏東、台南等地區需要加強戒備。

隨著颱風逐漸逼近，受其外圍環流影響，恆春半島及台東山區已有局部豪雨發生的可能性，氣象署也持續發布豪雨特報，提醒民眾做好準備，並遠離山區及河川活動，以免發生意外。