颱風山陀兒｜10.2往返台灣　香港航空2班、HK Express20班機取消

超強颱風山陀兒明日將急轉向東北偏北移向台灣南部，料周三（10月2日）在高雄登陸。受山陀兒影響，香港航空今日（30日）宣布取消兩班於10月2日分別往返台北的航班。至於香港快運有20班往返台北、台中及高雄航班取消。

香港快運表示，已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客特別票務安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款；並會密切留意天氣狀況，必要時會再公布10月3日的航班調動。



天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，超強颱風山陀兒較大可能性吹襲台灣，吹襲本港的機率介乎1%至10%。（天文台圖片)

香港航空2024年10月2日被取消航班：

HX284 由香港（HKG）前往台北（TPE）

HX285 由台北（TPE）前往香港（HKG）



香港快運2024年10月2日被取消航班：

UO130 由香港（HKG）前往高雄（KHH）

UO132 由香港（HKG）前往高雄（KHH）

UO134 由香港（HKG）前往高雄（KHH）

UO192 由香港（HKG）前往台中（RMQ）

UO172 由香港（HKG）前往台中（RMQ）

UO182 由香港（HKG）前往台中（RMQ）

UO110 由香港（HKG）前往台北（TPE）

UO112 由香港（HKG）前往台北（TPE）

UO114 由香港（HKG）前往台北（TPE）

UO116 由香港（HKG）前往台北（TPE）

UO131 由高雄（KHH）前往香港（HKG）

UO133 由高雄（KHH）前往香港（HKG）

UO135 由高雄（KHH）前往香港（HKG）

UO193 由台中（RMQ）前往香港（HKG）

UO173 由台中（RMQ）前往香港（HKG）

UO183 由台中（RMQ）前往香港（HKG）

UO111 由台北（TPE）前往香港（HKG）

UO113 由台北（TPE）前往香港（HKG）

UO115 由台北（TPE）前往香港（HKG）

UO117 由台北（TPE）前往香港（HKG）



香港快運宣布，取消10月2日營運之20航班，並會密切留意天氣狀況，必要時會再公布10月3日的航班調動。因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於2024年10月14日或之前完成相關手續。

香港快運提醒，由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動。香港快運建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，並留意香港快運之官方網站及社交媒體了解最新資訊；並鼓勵航班未受影響的旅客在航班出發前至少三小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。

香港快運。（資料圖片）

香港航空提醒，旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

香港航空將豁免受影響航班之更改預訂、重新簽發及退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「相關票務安排」。

香港航空建議乘客，為了保障乘客行程獲妥善安排，於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。若經旅行社購票則聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

超強颱風山陀兒（KRATHON）今（30日）中午進入本港東南800公里的警戒範圍，並逐步靠近，明日國慶日（10月1日，星期二）逼近至東南約600公里，其時料為最高峰值，不過會遇到南下的「颱風殺手」強烈東北季候風，同日急轉向東北偏北移向台灣南部，料周三（10月2日）在高雄登陸。