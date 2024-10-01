颱風山陀兒｜或明日登陸台灣南部　6縣市宣布今停工停課

颱風山陀兒逼近台灣，台中央氣象署預估今日（10月1日）、明日（2日）對台影響最明顯，台東縣、花蓮縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市已宣布，今日停止上班上課。中央氣象署表示，山陀兒強度還會增強，不排除達到中颱上限、甚至強颱級數，預估其中心會於明日（10月2日）中午左右在台灣南端登陸。



台灣中央氣象署預估，颱風山陀兒或在10月2日於南端陸地登陸。（中央氣象署網頁圖申）

中央氣象署表示，在昨日（9月30日）中午前後，山陀兒暴風圈已接觸台東、恆春半島陸地。氣象署昨日已發出豪雨特報，預計山陀兒會在昨晚起為台東縣地區、恆春半島及高雄市、屏東縣山區，帶來局部大雨或豪雨。其中台東山區累積總雨量上看1,300毫米。而截至昨午4時，累積雨量以花蓮縣豐濱鄉的156毫米最多。

氣象署預測，山陀兒會於周四（10月3日）逐漸遠離，但今年秋冬首波東北季風將南下，北部轉涼、要防大雨或豪雨發生。