颱風山陀兒｜全台2死490傷1失蹤　20縣市明恢復上班上課

颱風山陀兒今天（10月3日）中午在高雄小港登陸，帶來狂風大雨。台灣中央災害應變中心公布，截至昨晚9時，颱風釀2死490傷1失蹤，受傷人數急增，集中在高雄市、屏東縣。此外，高雄市仍有多處水浸。



山陀兒已於下午減弱為輕度颱風，明天（4日）除屏東縣、高雄市破紀錄連4天因颱風停工停課，以及新北市、花蓮縣部份地區續停工停課，其餘20縣市明日恢復正常上班上課。



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中央災害應變中心公布，傷者以高雄市的228人最多，其次為屏東縣的30人。死者分別為花蓮縣壽豐鄉的約70歲男子，他在住家修樹時不慎從高處墜落不治；另一名為台東縣66歲男子，在台9線駕車途中撞到路邊落石死亡。

截至昨晚9時，颱風造成全台災情5,985宗，以高雄市2,722宗最多，以路樹災情、民生基礎設施受損為主。

全台共456處曾水浸，其中未退水252處，主要在高雄市，水深約10至30公分，部份達到50公分。

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逾40萬戶仍停水 13萬戶仍停電

全台逾41萬戶曾停水，當中逾40萬戶仍無水供應，主要在高雄市、屏東縣；全台曾停電34萬餘戶，仍停電有13萬戶，主要在高雄市、屏東縣。

此外，共14縣市需疏散居民，截至晚上8時累計約1.1萬人。

中央災害應變中心表示，山陀兒正緩慢朝北移動，高雄、屏東、台東、基隆、新北市北海岸須防強風豪雨。受颱風環流影響，西部、東部沿海及離島會有長浪，民眾仍不要赴海邊觀浪。