颱風山陀兒預計中午前後登陸台灣南部　高雄吹狂風紅綠燈攔腰折斷

據台灣的中央氣象署3日（周四）早上最新觀測，颱風山陀兒強度減弱且暴風圈縮小，預測颱風中心中午前後在台灣南部登陸。



據台灣的中央氣象署3日（周四）最新觀測，颱風山陀兒強度減弱且暴風圈縮小，預測颱風中心中午前後在台灣南部登陸。（中央氣象署）

高雄市警局前的紅綠燈被吹斷。（ETtoday新聞雲）

高雄市警局前的紅綠燈被吹斷。（ETtoday新聞雲）

高雄壽山通往元亨寺的牌樓被吹倒。（ETtoday新聞雲）

台媒中央社報道，根據氣象署海上陸上颱風警報，山陀兒上午8時中心位置在高雄的西南方約40公里，近中心最大風速從原先每秒38米減弱為每秒35米，相當於12級風，7級風平均暴風半徑從原先200公里，縮小為180公里。

氣象署上午在颱風警報記者會中表示，山陀兒強度稍減弱，暴風圈也略縮小，暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計颱風強度有持續減弱的趨勢。

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台媒《ETtoday新聞雲》報道指，高雄市區3日清晨起陸續颳起陣陣強風，市區也開始傳出零星災情，高雄市政府警察局前方的紅綠燈不敵強風被吹斷，倒在車道上；而壽山通往元亨寺的牌樓，也被狂風吹倒，險象環生。

氣象署預計，今天台灣各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、嘉義市地區及新北、台東沿海空曠地區也會有9至10級強陣風。

氣象署又預計，屏東縣山區及台東縣、新北市（北海岸）有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣、台北市山區及台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園至彰化、台北及南投地區有局部大雨，西南部沿海應防颱風暴潮及海水倒灌。