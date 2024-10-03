颱風山陀兒登陸高雄　市區驚現「水龍捲」撞擊建築物

中度颱風山陀兒自今（3）日中午12時40分於高雄市小港登陸，隨著陸上風力逐漸加強，台灣南部地區天氣劇變。首當其衝的高雄市多處風雨大作，尤其在愛河附近，更有市民目擊狂風捲起水龍，場面驚險。一名女網民拍攝下風切畫面，驚呼彷彿身處龍捲風中心，窗戶幾乎被狂風吹破，影片迅速在網路瘋傳，引發大量討論。



台媒《中時新聞網》報道，根據該名網民分享的影片，事件發生在高雄市前金區愛河旁的巷弄內。當時狂風夾帶大量雨水猛然襲來，雨水被捲成旋風，撞擊建築物，現場的窗戶因為強風猛烈撞擊，發出轟鳴的聲音，讓人感到十分危險。這名女網民描述當時的感覺，表示彷彿身處「小型龍捲風」的中心，並希望大家能夠保持安全。

這段影片迅速在臉書社團「爆料公社二社」上瘋傳，短短半小時內就吸引了近2000人點讚。網民們紛紛表示驚訝和擔憂，留言稱「風切聲好明顯，真的嚇死人」、「窗戶差點被吹破，太可怕了」。一些網民回覆指出，高雄這次風災彷彿讓城市進入了「搖滾區」，房子晃動的感覺非常明顯。有人指出家中大樓被吹到「一直晃，頭暈目眩」，還有網民感嘆「這次風真的是特別強，大家千萬不要大意」，呼籲大家趕快做好防護措施，如用膠帶加固窗戶，防止進水和進一步的損壞。

根據氣象預報，隨著颱風山陀兒逐漸北移，南部地區的風力將會持續增強。當地政府已多次發布強風警告，提醒市民做好防災準備，並儘量避免外出，以防風雨造成意外。高雄市政府呼籲市民提高警覺，特別是住在低窪地區或海岸附近的居民，應提前前往避難場所，確保人身安全。