國際危機組織：賴清德應重申兩岸關係依憲法處理、緩和台海局勢

國際非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group, ICG）近日發布一份長篇報告，深入分析賴清德上任後的兩岸關係。報告指出，賴清德上任後採取更強硬立場應對北京，加劇台海緊張局勢。為避免衝突升級，該組織建議賴清德應明確表態，兩岸關係將依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理，北京也應減少對台軍事活動。美國方面則被建議應提醒兩岸雙方，緩和局勢符合其利益。



台媒《聯合報》報道，該報告指出，賴清德在上任的頭100天內，針對北京的立場比前任蔡英文政府更加強硬，消除了蔡英文為平衡她對台灣主權的主張並防止與中國大陸的關係跌入谷底而保持的「含糊不清」，在其就職演說中一改過去的「戰略模糊」，激怒了北京，加劇了本已高度緊張的局勢。儘管北京曾在一月台灣大選後軟化其言辭，稱雙方同屬「中華民族」，這與先前的「九二共識」不同，試圖尋找更靈活的表述方式來應對新政府，但賴清德的就職演說觸動了北京的神經，並發動軍事演習。

在賴清德發表完就職演說後，解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

報告強調，儘管目前兩岸分歧加大，但短期內緩和局勢對雙方都有利，尤其是在美國兩岸政策存在不確定性之際。該組織建議賴清德應重申依《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，若做不到這一點，賴清德至少應該避免利用《中華民國憲法》作為「定義台灣主權不包括大陸」的基礎。

5月20日，賴清德發表就職演說，提到中華民國和中華人民共和國互不隸屬，引起北京批判為「新兩國論」。（中央社LIVE影音截圖）

而北京則應避免直接點名批評賴清德，並減少在台灣周圍的軍事活動，維持更為靈活的措辭以避免局勢惡化，例如將雙方描述為一個家庭和一個「中華民族」，這種言論是一個重要訊號，顯示北京有能力和意願適應台灣的敏感性。

報告還提到，兩岸雙方應加強非正式的溝通管道，透過學者、退休官員和學生交流等方式來減少誤解，為未來的和解創造條件。