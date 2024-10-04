馬英九赴哈佛演講：賴清德「新兩國論」令際社會起「疑賴論」

台灣前總統馬英九日前赴美國哈佛大學發表演說與座談時表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，並指總統賴清德的「新兩國論」，已引發美國各界疑慮，「疑賴論」在國際社會四起。周五（4日），台總統府發言人郭雅慧表示，賴總統致力維持現狀，並獲美、日等民主夥伴行動相挺。



馬英九辦公室周五透過新聞稿表示，馬英九日前赴母校哈佛大學的費正清中心發表演說，並參加哈佛法學院LL.M.100週年「世界領袖論壇」，與盧森堡首相弗里登（Luc Frieden）等領袖會談。

期間，馬英九指出，他任內與中國大陸、美國、日本等都保持很好的關係，沒有人認為兩岸可能會發生戰爭。4月10日，他率領20名台灣學生在北京與中共總書記習近平會面，當時習的態度非常柔軟謙和，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，亦稱兩岸交流要繼續，並期盼台灣民眾多到大陸走走，大陸民眾也多去台灣看看。這是習近平對台灣民眾釋出的善意與誠意，也是營造賴清德上任後的運作空間。

5月20日，賴清德發表就職演說，期間言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭北京抨擊並定調為「新兩國論」。（台灣總統府提供）

馬英九表示，遺憾的是，賴清德並沒有回應這份善意，甚至在就職演說中公開宣示「新兩國論」，引發大陸強烈反應，除了發動大規模圍台軍演，更進一步公布關於懲戒台獨勢力的法律規定。他認為，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。賴的台獨宣言也引發美國各界疑慮，令所謂「疑賴論」在國際社會四起，美國在台協會主席也數度赴台表達關切。

馬英九呼籲改變「新兩國論」的台獨路線，回到「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，並回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信；又指民進黨政府要認清現實，沒有一個國家會為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。他又呼籲美國及關心台灣的國際友人要鼓勵台灣與大陸對話，強調兩岸的問題自己解決，不可能也不應該假手他人，更不可讓外國來干預。

對此，台總統府發言人郭雅慧表示，賴總統多次強調，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，台灣也因此獲得美、日、英、加、德、澳、紐等民主夥伴以實際行動表自身實力，也會與國際社會共同合作，捍衛民主價值。