台駐美代表：台灣已與賀錦麗及特朗普人馬接觸　以因應未來變局

美國即將在11月舉行總統大選，近日，台灣駐美代表俞大㵢接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時表示，台灣政府已分別與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）及特朗普（Donald Trump）的人馬接觸，以因應未來變局。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前撰文指出，中國大陸、伊朗及俄羅斯正在合作，但不構成「軸心」。不過俞大㵢認為，無論是「軸心」還是「聯盟」，三國都正在合作。

對於美國大選進入倒計時，俞大㵢透露，台灣政府曾與賀錦麗及特朗普的團隊保持聯繫，以因應未來發展，「全世界都在關注，我相信華府的外交圈也密切關注，並試圖與兩位候選人或他們身邊的人接觸」。

當被問到如果中國大陸發動武統，台灣人民是否願意迎戰時，俞大㵢稱：「當然，毫無疑問。我們看到了烏克蘭的情況。」他又表示希望台灣不需要美軍的幫助，就像烏克蘭也沒有得到美軍協助一樣。不過，他也暗示道，若美軍願意馳援，台灣將欣然接受，並以自家房子起火來舉例，「有人帶著一桶水來救援，你會拒絕嗎？」

另外，俞大㵢提到，特朗普卸任後，中共總書記習近平加劇區域緊張局勢，並形容習膽子更大，「因為他想實現所謂的『中國夢』」。他認為，這與美國誰執政無關，而是關乎習近平的想法。

俞大㵢最後表示，台灣相信民主及自由，台美共享價值。台灣也盼能融入世界，因為與中國大陸的衝突，台灣已經被孤立了數十年。