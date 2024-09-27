AIT處長：美日台共享價值與利益　任一方遇挑戰另兩方即刻支援

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene））9月26日接受《中央社》專訪時表示，美國、日本和台灣在安全、國際參與和供應鏈韌性等議題上是緊密合作的夥伴。谷立言指出，三方共享價值與利益，任何一方若遇挑戰，另兩方將即刻援助，這樣的合作展現了強大的伙伴關係。



谷立言以2011年日本大地震及2020年COVID-19疫情為例，說明三方在危機中的互助情況。他提到美國在311地震後發動史上最大救災行動「朋友作戰」，而台灣捐款金額為全球最高。疫情期間，台灣捐贈數百萬口罩給美國，之後美日也在台灣爆發疫情時捐贈疫苗予以回報。這些例子反映了三方間深厚的情感和合作精神。

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）。（台灣總統府提供）

在安全領域，谷立言強調，美國、台灣和日本在維護台海和平方面密切合作，並在國際場合為台灣發聲。美日首次在峰會提及台海安全後，這個議題成為多國重視的焦點。他還提到，中國對台灣日益加劇的軍事威脅，使得區域內國家對戰略平衡的維持感到憂慮。

此外，谷立言重申美國依據《台灣關係法》支持台灣的防衛能力，並通過軍售、外國軍事融資等方式協助台灣建立不對稱作戰能力。美方樂見台灣國防改革及加強全民防衛的措施，並強調對話是解決分歧的唯一途徑。