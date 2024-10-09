台士兵射擊訓練中彈穿臉亡 疑槍托撞地走火 母哀慟認屍
撰文：蕭通
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台軍空軍周二（10月8日）有士兵在靶場實彈射擊訓練時，意外中彈死亡。母親晚上到醫院認屍痛哭，家人未敢讓死者年邁祖母知道。軍方簡述案情時稱，士兵實當時施輕兵器射擊訓練，疑因操作不慎，致使槍托撞擊地面走火，致其下顎中彈。國防部長顧立雄表示，仍將調查釐清事發原因，並將協助家屬處理後事。
軍方指出，事發於下午約2時07分，防空暨飛彈指揮部302營正在台中市清泉崗基地內靶場，進行輕兵器射擊訓練，各裝置10發實彈。26歲許姓志願役上兵疑因操作不慎，致使槍托撞擊地面走火，使下顎中彈。經送醫搶救，至下午2時30分不治。
台灣媒體指出，該名士兵當時正使用T91步槍射靶，下顎中彈後，子彈貫穿臉部，當場昏迷，送到童綜合醫院急救時已無呼吸心跳。
死者母親和家屬晚上到醫院認屍，母親傷心痛哭。陪同的太平區坪林里長尤文雄在旁安慰，和軍方討論後，聯絡禮儀社人員將遺體放到台中市殯儀館。
尤文雄稱，死者是養子、也是獨子，家人感情很好，還有名80多歲祖母，家人還不敢讓她知道。死者母親從事美髮業，接到消息後無法置信，放下手邊工作趕到醫院。
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