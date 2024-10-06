疑回應賴清德｢祖國論｣ 解放軍派20架次戰機出海 16架次越｢中線｣
撰文：鄭寧
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10月5日晚，賴清德發表「祖國論」引發關注。據台媒報道，今日（6日）上午8時50分起解放軍派出20架次戰機出海，其中16架次越過台海「中線」及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合解放軍軍艦執行「聯合戰備警巡」。
據台媒今日報道，台灣防務部門稱，上午8時50分起，陸續發現解放軍殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中16架次逾越「海峽中線」及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合解放軍軍艦執行「聯合戰備警巡」。
解放軍火速派戰機出海，疑似回應昨晚賴清德在台北大巨蛋致詞時發表的「祖國論」。
賴清德表示，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，他表示，「我們的鄰居中華人民共和國，10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」，引發熱議。
賴清德更補充，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，「祝賀詞要精準，切勿用祖國二字」。
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