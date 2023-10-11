日議員：台海和平攸關日本國安　分析指「自民黨想強化抗中能力」

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今（11）日在台表示，台灣海峽的和平與穩定不僅攸關台灣人民安全，也關乎日本國安與國際穩定，「不樂見中國透過言行加強軍事壓力，且這對任何人都沒好處」。有分析指，日本議員團依次見足台灣大選三黨候選人，反映了自民黨想要強化抗中能力的意圖。



財團法人台灣亞洲交流基金會11、12日在台舉辦「2023年玉山論壇：亞洲創新與進步對話『為亞洲發展開啟新藍圖』」。古屋圭司在論壇致詞時表示，訪問台灣的各國政要絡繹不絕，凸顯台灣作為國際熱點的急迫感，日本故前首相安倍晉三生前倡「台灣有事就是日本有事」，他「深有同感」。

日本眾議員古屋圭司（前左）7月4日在與那國島接待台灣立法院長游錫堃（前右）等人。（Facebook／古屋圭司 Furuya Keiji）

古屋圭司透露，日本正依據具體假設情況展開準備工作，包括模擬台灣有事，以及由日華懇主辦之日美台國會議員戰略對話。台灣海峽的和平與穩定不僅攸關台灣人民的安全，也關乎到在台2.4萬日本僑民安全，更與日本國家安全與國際社會的穩定息息相關。台海若遭封鎖，將會對全球供應鏈造成多大的影響？如果等到事情真的發生，就為時已晚了。

針對北京以前所未見的程度強化對台壓力，古屋圭司認為，這將迫使日本與美國強化即時反應能力，因應北京以武力攻台。「俄羅斯發動侵略烏克蘭後已經表明，不光是台灣，全世界皆不樂見中國透過言行加強軍事壓力，且這對任何人都沒好處。」古屋圭司說道。

古屋圭司強調，與具有共同價值觀的國家之間緊密合作，現在比起以往來得更為重要。而日本將強化實踐「自由與開放的印太區域」（FOIP）願景，同時呼籲擁有自由、民主、法治與基本人權等共同價值觀的國家，必須攜手共同捍衛國際和平以及台灣。

立場一向親台的日本眾議員暨日華議員懇談會會長古屋圭司出席，過去出席玉山論壇視訊遠距記者會，稱日本倡議台日美三國國會議員外交，具體目標就是「圍堵中國」。（資料照片）

立場顯著親台的古屋圭司，近日率史上規模最大的祝賀團到台灣出席雙十節相關活動。古屋圭司在前（10）日曾表示，台灣下一任總統必須守護台灣國民跟台海穩定。對此，有分析人士指，自民黨打算強化對中國的反擊，因此，積極與台灣建立安全等方面的鏈結。

關於日本對台海局勢的關切，位於台北的台灣日本研究院顧問陳文甲表示，自民黨要加強對中國的反擊能力，則需要與台灣完成安全鏈結、科技鏈結，還有民主鏈結等三個鏈結。陳文甲認為，賴清德、侯友宜和柯文哲都提過「備戰以避戰」的類似主張，日本對此應感到放心。

台灣輔仁大學日文系特聘教授何思慎則認為，日本確實相信「台灣有事就是日本有事」，且不願看到台灣出事，因為兩岸和平對日本安全至關重要。換言之，這個政策基調代表日本對台海現狀的高度關切，也不乏帶著對台海現狀可能生變的憂慮，這也是為什麼，儘管古屋圭司早已在日本見過侯友宜和柯文哲了，但此次訪台仍須深究三大陣營的兩岸政策。