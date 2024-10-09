賴清德雙十演說據報延續強化「兩岸互不隸屬」立場

賴清德本月5日在雙十晚會上提出的「祖國論」，引發北京官方強烈反應，國台辦批評其兜售「新兩國論」。隨著台灣雙十節臨近，台媒引述綠營內部人士分析，指賴清德料在10日的雙十演說中，重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的政策立場，進一步強化其兩岸論述。



賴清德早在今年5月20日發表就職演說時，便依據《中華民國憲法》強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，指出中華民國主權屬於全體國民，並非屬於其他國家，後外界解讀為「兩國互不隸屬」論。這一論述在5日雙十晚會時再次強化，賴清德提及中華民國即將迎來113歲生日，而中華人民共和國才剛度過75歲生日，因此，台灣不可能將中國視為「祖國」。

這一言論立刻引來國台辦的反駁，國台辦發言人朱鳳蓮批評賴清德的言論是「偷換概念」，蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，朱鳳蓮並形容這是「台獨」立場的進一步暴露，並升高兩岸敵意。

儘管北京反應強烈，美國方面則持續表達其「一個中國」政策不變的立場。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前重申，美國反對任何一方片面改變現狀，並不支持台灣獨立，維持台海和平穩定是美國的基本利益。

台媒《聯合報》9日根據民進黨內人士預測，指賴清德的雙十演說將繼續秉持不卑不亢的態度，重申台灣的「和平四大支柱行動方案」，並呼籲北京正視中華民國存在的事實，期盼在穩定的兩岸關係中追求和平與發展。