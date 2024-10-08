北京軍演警告升溫　台國安：解放軍或雙十節後強勢進逼

台灣國安系統評估，北京可能在賴清德星期四（10月10日）發表「雙十節」演說後，於台灣本島周邊展開軍事演習。受訪兩岸學者研判，賴清德此前在雙十晚會上在「新兩國論」基礎之上提出「祖國說」，如果他繼續對北京採取對抗態度，不排除北京在雙十過後以軍演回應。



台灣學者說，解放軍軍機跨越台灣海峽中線已成常態，要判斷對台軍演是否升級，就看北京是否派無人機或無人艦進入台灣12浬領空領海，以達到讓台灣對大陸軍演「更有感」的目的。

綜合台媒《風傳媒》和《路透社》10月7日報道，台灣國安系統評估，無論賴清德在雙十演說中講什麼，北京都可能以此為藉口展開軍演，並稱之為 「聯合利劍-2024B」。

賴清德今年5月20日宣誓就職之後，解放軍東部戰區從5月23日至5月24日一連兩天在台灣周邊展開軍演，演習名稱是「聯合利劍-2024A」。國務院台灣事務辦公室當時稱，演習是對「台灣地區領導人5．20講話謀獨挑釁的堅決懲戒」。

根據《路透社》看到的台灣內部安全備忘錄，台灣官方評估，北京可能以賴清德的雙十講話「具挑釁性」為由，本周再發動軍演。備忘錄也指，北京「不斷試圖試探各國的紅線，最大限度地擴大其灰色地帶行動」。

解放軍過去兩年對台舉行過三次大規模軍演。第一次在2022年8月，美國時任眾議院議長佩洛西訪台之後；第二次在2023年4月，時任美國眾議院議長麥卡錫證實將在時任台灣總統蔡英文過境加州時與她會晤之後。第三次是前述賴清德5月20日發表就職演說之後。

5月20日，賴清德發表就職演說，期間言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭北京抨擊並定調為「新兩國論」。（台灣總統府提供）

台媒中時新聞網分析，在過去三次大型對台軍演中，解放軍力道與規模一次比一次大、範圍愈來愈廣、對台距離愈來愈近，獨缺聯合登島、實彈演習、彈道導彈與無人機攻擊等四大項。文章推測， 「聯合利劍-2024B」若加入這些項目，將是一次更完整的「武力犯台演練」，且對台會「更有感」。

賴清德10月5日在雙十晚會上拋出「祖國說」，被視為是預告雙十節演講的部分內容。他說，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

北京還未針對賴清德的講話回應。但台防部7日通報，自6日上午6時至7日上午6時，解放軍共派出27架次軍機在台海周邊活動，其中19架次軍機跨越台海中線。

台灣國際戰略學會理事長王崑義接受《聯合早報》採訪時說，從「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的新兩國論到「祖國論」，賴清德自5月20日以來，就以「話語台獨」逐漸建構他的「務實台獨」圖像，並不斷以「話語台獨」試探中共底線。

王崑義說，北京對賴清德的台獨定性已十分明確，「如果狠的話，北京就會在雙十當天宣布軍演」。

王崑義分析，佩洛西訪台之後，解放軍就派軍機多次跨越台海中線，已把中線給模糊化。接下來的觀察指標，是北京會不會為了讓台灣對解放軍軍演「更有感」，而派出無人機或無人艦進入台灣12浬領空領海測試，「看台灣敢不敢反擊」。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺受訪時也說，如果賴清德繼續採取對抗北京的態度，尤其是在「新兩國論」的基礎之上繼續挑動兩岸關係緊張神經，「不排除軍演行動會出現」。

《路透社》則引述駐台外交人士說，可能制約解放軍演反應的因素，是美國總統選舉即將舉行，北京不希望台海緊張局勢在接近選舉時成為國際焦點。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

