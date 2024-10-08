賴清德「祖國論」疑暗指吳慷仁　媒體人分析「應該是說另一歌手」

賴清德日前致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，掀起熱議；而這段話也讓網友們不禁聯想到先前表態的吳慷仁等藝人。對此，媒體人黃揚明透露訪問立委謝龍介，稱對方認為賴清德的「祖國論」應該是在說資深歌手「阿吉仔」（林清吉）。



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賴清德日前致詞時表示，「中華人民共和國剛過完75歲生日，而中華民國就快滿113歲」、「就年紀來說，中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國」，也提醒台灣人祝賀中華人民共和國國慶勿用「祖國」二字。

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對此，黃揚明日前訪問台灣立委謝龍介，對方認為賴清德的「祖國論」並非針對吳慷仁等藝人，猜測應該是說「阿吉仔」。黃揚明更感慨地提到，阿吉仔過去曾參選過立委：

「會拍攝這樣的影片祝賀中華人民共和國國國慶，且不斷地稱對岸祖國，確實讓人訝異！」



賴清德日前致詞時指「論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國」。（FB@賴清德）

原來阿吉仔10月初曾在抖音拍影片慶賀中國國慶日。影片中，阿吉仔用台語說道：

「今天有夠開心的，可以回到祖國跟我所有的好朋友共同慶祝，咱祖國75歲的生日。我是台灣人，也是福建人，更是中國人。希望海峽兩岸，可以同心行同路，感情越走越深。海峽兩岸一家親。在這裡祝福祖國，75歲生日快樂」



阿吉仔10月初曾在抖音拍影片慶賀中國國慶日。（截圖）

影片最後，更大大地寫著：

「早日『回』家。」



該影片短短6天內就吸引逾2萬網友按讚、逾千位網友留言聲援。

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