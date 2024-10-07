蔡英文卸任後首度出訪　將赴捷克論壇暢談民主韌性

蔡英文自5月20日卸任後，今（7）日傳出，應捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請，將於本周末赴捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。據了解，此次論壇以「證明民主的決心與韌性」為主題，針對全球秩序、脆弱的民主及科技等議題進行探討。



蔡英文于捷克时间10月12日下午，应“公元两千论坛基金会”邀请，于“公元两千论坛”视讯会议开幕式中发表录影演说。（台湾总统府）

蔡英文辦公室7日對外發布消息，證實蔡英文卸任後將首次出訪，並受邀參加實體論壇。蔡英文辦公室透過新聞稿強調，台灣與捷克在民主進程上有著相似歷程，兩國在抵抗威權、建立民主社會方面，理念相近且合作緊密。蔡英文將代表台灣向捷克及其他國際友邦表達祝福，並分享台灣在民主與繁榮上的成功經驗。

此次行程是蔡英文卸任後首次受邀參加實體論壇，也是她第四度與「公元兩千論壇基金會」合作，彰顯該基金會對台灣民主的堅定支持。

布拉格市政府解除與北京的姐妹市關係，圖為2019年3月30日，蔡英文在總統府接見捷克布拉格市長賀吉普。（蔡英文Facebook）

蔡英文辦公室表示，「公元兩千論壇基金會」是由捷克前總統哈維爾（Václav Havel），以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）與日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。蔡英文於2004年擔任陸委會主委時，曾獲邀赴捷克出席「第8屆公元兩千論壇」，而在任期間也三度為該論壇發表錄影演說。

此外，蔡英文辦公室證實，蔡英文已6日同賴清德會晤，將在此次行程中轉達賴清德及台灣人民對國際夥伴的祝福，並期共同為強化民主韌性努力。其他行程細節仍在確認中，蔡辦表示會於適當時機對外公布。