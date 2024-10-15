解放軍圍島軍演　台方偵獲153架次軍機創單日新高

周一（14日），解放軍在台灣周邊開展「聯合利劍—2024B」軍演，並首次出動航母遼寧艦、「雙尾蠍」無人機參與圍台軍演。周二（15日），台灣軍方表示，統計自周一清晨5時起至周二上午6時止，偵獲153架次解放軍機，其中111架次逾越台海中線侵擾西部、西南及東部空域；根據公開紀錄，偵獲的153架次為單日之最。



解放軍東部戰區周一清晨宣布組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣北部及南部、東部展開「聯合利劍-2024B演習」，並於傍晚結束。當日，台軍方面指出，統計自清晨5時2分至周一下午4時30分，偵獲125架次共機，其中90架次進入台灣應變區。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

周二上午，台軍再發布解放軍機艦動態，統計自周一清晨5時起至周二上午6時止，偵獲153架次解放軍機（其中111架次逾越台灣海峽中線侵擾西部、西南及東部空域）、14艘解放軍艦及12艘公務船，持續在台海周邊活動。根據公開紀錄，偵獲的153架次軍機為單日之最。台軍強調運用任務機艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校早前表示，軍演是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

李熹指出，解放軍東部戰區組織遼寧艦航母編隊位台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。