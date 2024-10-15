邊喊「促融促和」邊軍演　陸委會：對岸政策矛盾應有節制

周一（14日），解放軍在台灣周邊開展「聯合利劍—2024B」軍演，並首次出動航母遼寧艦、「雙尾蠍」無人機參與圍台軍演。周二（15日），陸委會副主委梁文傑表示，大陸對台倡「促融促和」，卻又派海警船擅闖禁限制水域，政策前後矛盾。他又指，中共不承認中華民國，祭出挑釁行為，將影響來台交流等專案審查。



梁文傑表示，自今年初，中共海警船就開始對台灣水域有常態化騷擾，在這樣的騷擾上，花了很大的成本；真的希望馬祖、金門可以發展經濟，不過對岸說要「促融促和」，卻又三不五時派出海警船騷擾，政策很矛盾，對岸應有所節制。梁強調，中共海警船不是一般的海巡船，其是隸屬於中共中央軍委會，實際上是一支軍隊，「你派軍隊來對於金馬騷擾，只會讓兩岸愈來愈遠」。

梁文傑又表示，所謂兩岸維持現狀指的是「維持中華民國的持續存在與發展」，但中共目標很清楚，就是不承認中華民國，也不願意中華民國繼續存在。

他提到，兩岸維持現狀有點像一場相撲比賽，對方推過來，再把他推回去，兩邊力道相同，才能維持在一個點上。他強調周一中共軍演全程都在政府掌控中，包括中共海警船位置，「還是要靠自己的意志和力量，這才是維持現狀的方式」。

梁文傑進一步提到，對岸挑釁非善意行為當然地會影響到觀光團、旅遊警戒等評估，對於目前兩岸交流等專案審查也會有所影響，兩岸交流必須以和平為前提，這樣交流才有保障、才有意義。他強調如果和平前提不存在，或是對岸藐視這個前提，對於政府交流措施會有些影響。