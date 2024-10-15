《黑神話：悟空》通過遊戲分級審核　可正式在台灣上市

大陸3A級電子遊戲《黑神話：悟空》今年8月20日面世並隨即風靡網絡，但台灣平台當時未開賣，引發關注。周二（15日），數發部數位產業署表示，遊戲代理業者9月陸續繳交文件，10月9日完成補件，11日晚間已通過遊戲分級審核，可正式在台灣上市。



《黑神話：悟空》是一款動作角色扮演遊戲，採用單人模式和第三人稱視角。遊戲內容改編自中國四大名著之一的《西遊記》，其正式發布前已獲得業界媒體與評論家們的普遍好評，稱讚其在戰鬥系統、視覺設計以及世界觀方面的構建。上線後，遊戲更是迅速登頂多個平台的銷量榜首，兩周內的全球銷量超過1800萬份，成為有史以來銷售速度最快的遊戲之一。

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

然而，為保障兒少權益，遊戲在台灣上市前，依照規定都要先經過遊戲分級審查。對此，《黑神話：悟空》業者提出PC單機、PS5及PSN共3版本進行審查，級別為「輔15」，網站已顯示審核通過，上市日期顯示為10月12日。

數發部數位產業署表示，這款遊戲經洽自律委員會，在10月11日晚間已審核通過遊戲分級。據介紹，業者若代理大陸遊戲在台灣上市，需要在數位娛樂軟體分級查詢網登錄遊戲基本資訊，也要繳交相關文件證明，包括與原廠簽訂的代理合約、代理營運聲明書、代理公司資訊說明、伺服器檢測報告與流向說明等。

數產署指出，《黑神話：悟空》的代理業者分別在9月5日、9月9日、9月10日陸續繳交並提供相關資料，不過仍有網站登錄代理期限與代理營運聲明書不一致及官網分級標示問題，須要修正，過程中也請業者盡快修改。10月9日，公司完成文件補正，後續在11日通過審查。