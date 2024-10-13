大陸遊戲《黑神話：悟空》PS系列版本在台終過審：再也不用跨區玩

據台媒《中時新聞網》報道，此前大陸3A遊戲《黑神話：悟空》在台灣因審核問題，未在PS遊戲平台上架。不過台灣數位遊戲產業自律推動委員會已於10月11日晚間審核通過遊戲分級，台灣玩家不用跨區便可暢玩《黑神話：悟空》。



首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

《中時新聞網》報道，大陸3A級電子遊戲《黑神話：悟空》於今年8月20日面世，但此前因審核問題並未上架台灣PlayStation商店，玩家需要跨區到香港、日本等區域才能購買遊戲。

《黑神話：悟空》中的孫悟空形象。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

台灣數產署說明，經查，《黑神話：悟空》代理商分別於9月5日、9月9日、9月10日陸續繳交，並完備相關資料提供，但仍有網站登錄代理期限與代理營運聲明書不一致，以及官網分級標示等問題。

《黑神話：悟空》正式面世，立即掀起一股遊玩熱潮。（視覺中國）

《黑神話．悟空》遊戲圖片

直至10月9日，代理商才完成補全相關文件，並於10月11日晚間通過審查。目前數位娛樂分級查詢網上，黑悟空3種送審版本上市日期皆顯示上市。

據9月20日報道，國產3A遊戲《黑神話：悟空》上線發售滿整月，收入已超過逾67億元人民幣，創造了國產3A遊戲新紀錄。

示意圖（《黑神話：悟空》遊戲截圖）