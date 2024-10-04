《黑神話：悟空》取景地遭打卡遊客喊「差評」　當地文旅局致歉

以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲《黑神話：悟空》近期風靡全國，也令遊戲中的取景地走紅。山西省臨汾市隰縣小西天景區是《黑神話·悟空》的取景地之一，然而周三（2日），網民爆料指，在小西天景區有不少排隊遊客高喊：「小西天，差評！」據了解，遊客是因等待時間太長而情緒激動。對此，隰縣文化和旅遊局周四（3日）發布公開信，就事件致歉。



據悉，隰縣小西天景區是《黑神話·悟空》的取景地之一，因此吸引了大量的遊客前來打卡。工作人員稱，因景區空間有限，只得排隊限流，遊客因等待時間太長，所以情緒激動。

周四，隰縣文化和旅遊局發布了《再致小西天廣大天命人的一封信》，稱自8月23日《致廣大遊客的一封信》後，旬月之間，「小西天」火爆出圈。值祖國75周年華誕之際，隰縣再次心懷感恩、深深感謝廣大天命人的支持與厚愛。

山西省臨汾市隰縣小西天景區。（微博）

山西省臨汾市隰縣小西天景區。（微博）

該信指出，國寶需要天命人的精心呵護。小西天是國家級文物保護單位，極繁美學、精華所在「大雄寶殿」僅169平米，參觀立足面積承載40人左右，震撼懸塑、千尊造像需要仔細品味，更需要傳承呵護。近期，隰縣舉全縣之力，重新規劃了單循環參觀路線、設置了鳳凰街步行道路、遴選了全縣美食打卡點，收納在小程序「隰遊記」，保障遊客「眼耳鼻舌身意」皆可如願。同時安排了免費擺渡接駁車等，開放全縣黨政機關、企事業單位全部停車區域以待。

國慶假期間，隰縣小西天迎來遊客高峰期，10月1日接待遊客9502人，2日突破1.6萬人。為保護文物安全，確保觀賞體驗，隰縣小西天景區自3日開始實行線上預約進園，遊客可提前通過「隰縣小西天景區」微信公眾號、攜程、抖音、美團網上平台預約購票，景區每天接待遊客上限為1萬人；網上售票平台每天實行分時段限量發售管理，如規定時段入園人數達到上限，系統將自動調配至下一時段；如當天所有時段均達到遊客接待上限，景區將立即停止售票；預約購票成功的遊客，可直接到景區檢票處憑二維碼驗票入園。

國慶假期間，隰縣小西天迎來遊客高峰期。（影片截圖）

不少排隊遊客高喊：「小西天，差評！」（影片截圖）

民警進行安撫。（影片截圖）

「踏平坎坷才能成大道，鬥罷艱險方可再出發」，該信表示，國慶假期以來，小西天景區遊客持續爆滿，嚴重超出承載能力，建議遊客結合臨汾市4個5A和12個古建，科學規劃通關打卡，錯峰出遊、避免扎堆。同時，也倡議本市天命人，讓路於客、讓景於客、讓利於客，把熟悉的景色，留給遠道而來的遊客。

「山城需要天命人的海涵包容。隰縣是山區農業縣，在廣大天命人的寵信之下正在努力轉型旅遊城」，該信最後表示，對於近日在景區出現的等候時間長等問題深表歉意，「希望您多一些包容和理解，讓我們一起應對『壓力測試』，共同答好『應急題目』，取得『滿分體驗』。再次真誠祝願各位天命人始終懷揣希望與勇氣，直面初心，放馬西行！」