陸委會：對岸「台獨」舉報恐將擴大、氾濫　個人私怨也可能成對象

日前，國台辦宣稱「台獨」頑固分子舉報信箱收到數百條線索。對此，陸委會周四（17日）表示，這恐將擴大、氾濫，廠商糾紛、個人私怨可能也將成為被舉報對象，並提醒民眾必須注意赴陸風險。



陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，關於國台辦提到的反「台獨」信箱收到數百條舉報線索，相信未來恐將更多，因風潮一旦被鼓動起來，就很難阻止得住。他以香港開設的國安處舉報熱線為例，指其已接獲75萬條舉報。

梁文傑認為，後續一些上下游廠商糾紛、個人私怨等與所謂「台獨」無關的狀況，也恐將成為被舉報對象，所謂的被無辜牽連的狀況，相信都會有。因此，他提醒民眾必須慎重考慮與注意赴陸風險。

梁文傑進一步提到，中共歷史也有前例，只要把舉報當作運動來挑動的，都會是擴大化。例如1957年，中共發動反右運動，彼時中共領導人毛澤東稱，全國大概有4000名右派，但最後卻是有55萬人被打為右派，這就是擴大化的結果。

另一方面，中共總書記習近平近日赴福建考察，要求在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大的步伐，建設好兩岸融合示範區，促進兩岸文化交流，增進台灣民眾的民族、文化與國家認同。對此，陸委會表示，有注意到相關談話，也在觀察中。