台防長：如中共封鎖台灣　台軍進入應急作戰階段

日前，解放軍舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，引發全球關注。在台灣，防長顧立雄周三（23日）表示，聯合利劍是操演性質，若中共採國際法上的封鎖行為，禁止任何國家機艦進入台灣港口、機場，即戰爭行為，屆時台軍將進入應急作戰階段。他強調，軍方對於反封鎖有具體規劃。



顧立雄在立法院表示，中共聯合利劍軍演稱「圍台封控」，但其實是操演性質，因為中共以「drill」（演習）稱之，所以是操演性質，沒有劃定詳細經緯度，也沒有公告禁航區。所謂真正的封鎖，於國際法定義是阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。

顧立雄指，目前中共對台的演習屬灰色地帶襲擾，因為沒有在台海劃設禁航區、限制所有國家機艦進出，若要真正實施封鎖，依據聯合國第3314號決議，封鎖是被視為一種侵略行為，屬於戰爭行為，實施封鎖要正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

針對封鎖的影響，顧立雄稱，不只是台灣仰賴能源進口，國際社會也非常仰賴台灣海峽海上運輸通道，封鎖對全球經濟影響非常巨大，若中共對台進行國際法定義的封鎖行為，屬於戰爭行為態樣，屆時台軍進入應急作戰階段。

顧立雄又指，國際法對「quarantine」（隔離）沒有具體規範，特定海空域可以對特定的貨品進行攔檢，以中國大陸而言，可能是海警船以執法名義，進行登船檢查、搜索扣押等，這在過去金門水域發生過一次，是低於戰爭的執法行為。

而若發生國際法上的封鎖行為，即禁止所有國家的機艦，進出台灣管轄港口、機場或海岸線，屬於交戰行動。他表示，由於對全世界造成影響，不管是印太或全球都不可能坐視不管。他強調，台軍對於反封鎖有具體規劃，人員、部隊、武器等相關配置部署等，都有因應計劃。